Alcaldía de La Paz niega el uso de órganos fosforados para desinfectar unidades educativas

Verduguez reiteró que en el protocolo que emplea el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para las desinfecciones en establecimientos educativos, se utilizan compuestos como el amonio cuaternario y el biorat, productos que no dañan la salud humana.

Fuente: Cadena A/ABI

Este jueves, la Alcaldía de La Paz aseguró que utiliza biorat y amonio cuaternario para desinfectar aulas y ambientes en las unidades educativas fiscales y de convenio. Por lo que rechazó que se haya utilizado raticida u organofosforados para eliminar roedores.

De esta manera, la secretaria municipal de Salud y Deportes, Fátima Verduguez, junto por la directora Jurídica de la Alcaldía de La Paz, Amparo Morales, y la subalcaldesa de Mallasa, María del Carmen Navarro, “desmintieron” que en la desinfección de la Unidad Educativa Aldeas Infantiles SOS de Mallasa se haya utilizado raticida el pasado 23 de junio, fecha en la que se brindó este servicio a solicitud de los padres de familia.

“Si ustedes ven la fotografía, ahí tenemos los componentes, lo que hemos utilizado es el biorat y el amonio cuaternario, no usamos los raticidas. Tienen la imagen, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz no utiliza raticida, por lo tanto, no usamos organofosforados en este tipo de operativos, tenemos fotografías claramente en la atención a esta solicitud de la desinfección microbiana que son las primeras imágenes en las aulas correspondientes, en los baños, en las oficinas del director, en toda la escuela y en las fotografías de las imágenes de abajo tenemos la desratización justamente con el biorat”, manifestó Verduguez en conferencia de prensa.

Y agregó que la comuna paceña “hace una desinfección microbiana, no una fumigación”. Además, precisó que después de haber desinfectado la unidad educativa, se realizó un informe que fue enviado a la Subalcaldía de Mallasa. El cual fue presentado a los médicos de los tres nosocomios, testigos de la atención a las 19 víctimas el pasado 17 de agosto.

Esta explicación se da luego de que el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial revelara que en el caso de las 19 estudiantes intoxicadas el 17 de agosto pasado se encontraron supuestos organofosforados en el aire, producto que habría causado la intoxicación.

Verduguez reiteró que en el protocolo que emplea el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para las desinfecciones en establecimientos educativos, se utilizan compuestos como el amonio cuaternario y el biorat, productos que no dañan la salud humana.

“No se almacena ningún componente que tenga dimetilfosfito, el día de ayer (miércoles) nos indicaron de que encontró esta sustancia que la declararon como un organofosforados, el biorat que tenemos acá es una rodenticida, un producto biodegradable, amigable con el medioambiente, así también la dilución del amonio cuaternario, se utiliza ampliamente para la desinfección de hospitales acuérdense ustedes que hemos utilizado en la pandemia, lo utilizamos actualmente también en las unidades educativas, es de uso doméstico”, concluyó la funcionaria edil.