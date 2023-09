‘Algunos’ bancos desvían dólares al mercado negro

Silva indica que librecambistas tienen dólares, pero a un precio elevado.

Pese a que se redujo la demanda de dólares, debido a que el BCB entrega cada mes $us 100 millones a las entidades financieras, aún existen dificultades para acceder a la divisa, por lo que el Gobierno apunta a que “algunos” bancos lo desvían al mercado negro.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, apuntó a la escasez de esta divisa a varios factores, entre ellos, a que “algunos” bancos estarían operando a través de sus propios mecanismos dentro del mercado negro, además del contrabando de esta moneda.

“Lo que nos preocupa es que hay entidades financieras que no están ofertando dólares al público, sin embargo, reciben (esta moneda) del Banco Central de Bolivia (BCB). Uno va a un banco y no encuentra dólares, pero va a un librecambista y éste tiene dólares. Ahí podríamos ver que las entidades bancarias, algunas, estarían operando a través de sus propios mecanismos dentro del mercado negro, al igual que ocurrió con la pandemia”, dijo Silva a La Razón.

ESCASEZ.

La autoridad recordó que en la segunda y tercera ola del COVID-19, el medicamento del remdesivir fue altamente demandado y no había en las farmacias, pese a que los importadores informaban que se importaba y entregaba a las cadenas farmacéuticas.

“Uno iba a la farmacia y no encontraba ese medicamento, pero te daban el número de teléfono de la persona que tenía ese medicamento. Si ese fármaco debía costar entre Bs 80 y Bs 120, en el mercado negro costaba en Bs 800 e incluso Bs 1.200. Hoy podemos señalar que casi está ocurriendo lo mismo con los dólares”, explicó.

Reiteró que las entidades bancarias están recibiendo dólares del BCB, pero ellos no tienen dólares a la venta. Según la hipótesis de Silva, éstos “entregan” a los librecambistas y a la gente que se dedica al contrabando de dólares.

“Ahí tengo dos elementos. Primero, que si usted quiere dólares va a encontrar con el librecambista a un precio mayor. Por otro lado, los operativos realizados han decomisado más de medio millón de dólares en estos últimos tiempos, dólares que estaban saliendo a Chile, Perú y Argentina”.

Silva cuestionó la procedencia de estos dólares que fueron comisados por la Aduana. En criterio de esta autoridad, esos dólares salen de los “entregados” por el BCB a las entidades financieras, principalmente a bancos. “Estos están traficando con esta moneda por estos conductos irregulares”.

Añadió que, por la información que se tiene del BCB, se entregó más de $us 200 millones a las entidades financieras para que puedan vender al público.

El BCB, para controlar la alta demanda de dólares, en febrero provisionó al sistema bancario $us 254 millones. También rehabilitó el expendio de divisas por medio de las casas de cambio. Otra medida fue la asignación de otros $us 252 millones al sistema financiero.

De igual forma, el BCB puso a la venta dólares de manera directa al tipo de cambio actual, Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta, y estableció un cronograma para la comercialización.

LA RAZÓN realizó un recorrido por las entidades bancarias, casas de cambio de las ciudades de La Paz y El Alto y constató que la divisa estadounidense no está al alcance de la población.

Trabajadores de estas entidades y casas de cambio indicaron que no se está comercializando esta moneda debido a la escasez de la divisa en el país. Sin embargo, se constató que esta moneda extranjera es comercializada por encima de lo establecido por el BCB con precios que varían desde los Bs 7,4 hasta Bs 7,6 por dólar.

En criterio de Silva, los puntos de comercialización del dólar en el país se mantienen en La Paz, en las zonas de la San Francisco, El Obelisco, el estadio, la zona Sur y la Ceja de la ciudad de El Alto. En Cochabamba están en la 25 de Mayo, avenida Ayacucho; y en Santa Cruz, zonas de La Ramada y la plaza 24 de Septiembre.

“Siguen los mismos puntos operando. Pero puede ser que haya gente que no necesariamente esté operando en el mercado interno, sino que se está dedicando a sacar los dólares de contrabando.

Sacar un dólar a Bs 6,97 y llevar a Argentina triplica y se obtiene una ganancia del 200 y 300 por ciento, lo propio ocurre cuando sale el dólar a Chile o Perú”.

LA RAZÓN envió un cuestionario a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) para conocer la demanda de dólares.

Esta institución indicó que la provisión de dólares del Banco Central al sector bancario cuenta con la regularidad adoptada desde hace algunos meses.

“El contexto de provisión de dólares del BCB no es el mismo que en el pasado, pues se enmarca en las condiciones que enfrenta el ente emisor”, mencionó.

Agregó que las entidades han adoptado medidas prudenciales para facilitar la entrega de dólares a la población, contemplando esta nueva regularidad y, desde el sector, se espera que en la medida que se reactiven o regularicen paulatinamente los mecanismos de provisión de dólares, tanto para el mercado local como para el exterior, se retorne a las condiciones con las que se contaba en el pasado.

“Se observa que tiende a reducirse mes a mes (la demanda de dólares), posiblemente porque ha sido parcialmente satisfecha y también porque las expectativas han tendido normalizarse con las medidas adoptadas, las que en todo momento se orientaron a brindar confianza, sin dejar de reconocer que el contexto ha sido altamente desafiante”, señala Asoban.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó hace medio mes que el Banco Central entrega mensualmente $us 100 millones a la banca privada para mejorar paulatinamente la disponibilidad de esta moneda hacia el público.

Meses atrás, el Banco Central entregaba a los bancos entre $us 75 y 80 millones mensuales; sin embargo, ante la mayor demanda entre febrero y julio determinaron subir la cifra a $us 100 millones.

DIFICULTAD.

El jueves, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, en entrevista con los medios de comunicación, indicó que aún no es fácil acceder a la moneda extranjera. “Todavía vamos a una programación y se tiene ese freno en la banca”, mencionó a Abya Yala.

Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), indicó que la presión en la compra de dólares ha disminuido, “pero no se puede decir que el mercado de esta divisa está en una situación de equilibrio o que se esté en una situación como de 2022”, cuando se podía comprar el dólar en Bs 6,97 en la banca privada y casas de cambio o en el mercado abierto se lo podía conseguir hasta Bs 6,96.

“Eso no está pasando, definitivamente no estamos en una situación normal, pero estamos en una situación menos álgida que meses anteriores”, manifestó.

Rolando Morales, gerente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), indicó que la falta del dólar está causando problemas al sector agropecuario, debido a que la banca privada como la estatal no les pueden ofertar la venta de esta moneda. “A objeto de que no se pare la producción, estamos encarando con esfuerzo económico propio y comprando dólares de ese mercado negro, paralelo, que se ha generado en el país. Ese no es secreto para nadie”.

Agregó que el sector debe asumir ese porcentaje superior al precio oficial, con el fin de no paralizar actividades de exportación y evitar el cierre de empresas.

Se prevé una norma para el flujo del dólar en la banca

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, indicó que el Banco Central de Bolivia (BCB), el Ministerio de Economía y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) tuvieron reuniones para trabajar en una normativa que obligue a las entidades financieras a entregar un informe al ente emisor referente al destino de los dólares que están recibiendo de esta entidad.

“No solamente el BCB les entrega dólares a las entidades financieras, sino también ellos (la banca) reciben de las importaciones y exportaciones y éstas son pagadas en dólares. ¿Cuánto se recauda por exportaciones a través de las entidades financieras?, no tenemos ese dato”, cuestionó Silva.

Además, dijo que hay gente que envía remesas en dólares al país y lo hace a través de una entidad financiera. “Hemos tenidos varias denuncias respecto a que la gente que está en Estados Unidos manda su remesa en dólares, va el familiar y le entregan en bolivianos. No le quieren entregar los dólares envidados desde el exterior”.

La autoridad reiteró que ese flujo de dólares que llega a las entidades financieras del país no son reportados a la Asfi, ni al BCB debido a que la norma no les “permite”.

“Hay que trabajar en una normativa que obligue a las entidades financieras a develar y presentar informes mensuales para, de esta manera, proteger los derechos que tienen los usuarios que demandan la moneda extranjera y que hoy se ven perjudicados porque como no encuentran el dólar en el banco tienen que recurrir a librecambistas y pagar un precio elevado”, manifestó

