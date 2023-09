Arcistas califican de un “total fracaso” convocatoria de la CSUTCB evista al bloqueo nacional

Los dirigentes del bloque arcista afirmaron que la convocatoria de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) del ala ‘evista’, fue un fracaso porque no cuentan con respaldo de las bases.

El exdirigente Eber Rojas entregó la sede de la CSUTCB a Lucio Quispe. Foto: RRSS

La Paz, 2 de septiembre de 2023 (ANF). – Ante la decisión que asumió la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) del ala ‘evista’ de postergar el bloqueo de caminos hasta octubre, los dirigentes del bloque arcista afirmaron que la convocatoria fue un fracaso porque no cuentan con respaldo de las bases.

“Esa dirigencia no tiene bases para llevar a cabo un bloqueo de carreteras, esa convocatoria ha sido un total fracaso y por eso han decidido suspender. Nosotros somos los auténticos dirigentes electos y representamos a la mayoría de los sectores sociales”, afirmó el ejecutivo de la CSUTCB reconocido por el gobierno, Lucio Quispe, a la ANF.

Tras una reunión con diferentes organizaciones sociales del Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales, los dirigentes decidieron este sábado postergar hasta el 16 de octubre el bloqueo nacional de caminos, convocado por una de las dirigencias de la organización campesina.

El jefe departamental de Movimiento Al Socialismo (MAS) de Santa Cruz, Marcos Fernández, coincidió con la postura del dirigente campesino y consideró que esa decisión no fue porque escucharon a las bases, sino porque no tenían respaldo de los sectores sociales para sostener la medida de presión.

“Nosotros sabíamos que esa convocatoria no iba a tener éxito porque en muchos departamentos no estaban de acuerdo con esa medida de presión, sabemos que el bloqueo afecta al país, a todos los trabajadores. Los diferentes sectores han rechazado el bloqueo, se han dado cuenta que no tenían respaldo por eso es que han declarado un cuarto intermedio”, señaló a este medio.

El ejecutivo campesino evista, Ponciano Santos, dijo que esa decisión se asumió luego de escuchar a los dirigentes y a la precaria situación económica del país. Reiteró que ellos actúan escuchando a la población.

“Sabemos escuchar al pueblo boliviano, a los sectores sociales, hemos debatido y hemos decidido suspender con cuarto intermedio hasta octubre. Estamos en estado de emergencia y alerta. El 16 de octubre será el bloqueo contundente con todos los sectores sociales”, indicó.

A la vez, Fernández consideró que esta determinación tiene un segundo elemento, los evistas temen que la gente que no esté de acuerdo con la medida de protesta salga a las calles a desbloquear y se generen enfrentamientos.

Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea también se refirió a esa determinación y manifestó que esta es una derrota para el expresidente Morales, porque no tiene el mismo peso político que antes, incluso aseguró que es un actor de segunda.

“Suspendido el paro del 4 de septiembre de la CSUTCB evista, Evo midió su propio peso político y se dio cuenta que es bastante menor al que él calculaba. Hoy Evo ha dejado de ser una figura gravitante en el campo político boliviano para transformarse en un actor de segunda”, escribió en sus redes sociales.

Con relación al pliego petitorio anunciado por la dirigencia campesina, dijo que no será aceptada y que el presidente Luis Arce no tiene por qué acatar sus peticiones porque él representa a los sectores mayoritarios.

Una de las determinaciones de los dirigentes es que el Pacto elaborará un pliego petitorio único en el que se establecerá las demandas de todos los sectores, este documento será entregado al presidente Luis Arce el 29 de septiembre y en caso de que no se cumplan, se movilizarán.