Argentina: “cuestión Malvinas” se cuela en campaña electoral

La candidata a diputada Diana Mondino, del partido del populista ultraliberal Javier Milei, pidió respetar “los derechos de los isleños”, en línea con la posición británica.

Fuente: DW

La posición de una referente libertaria en Argentina con respecto al reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, bajo dominio británico, desató el lunes (11.09.2023) una fuerte polémica en el país sudamericano, en plena campaña para las presidenciales de octubre próximo.

La economista Diana Mondino, candidata a diputada por La Libertad Avanza, formación que lidera el aspirante presidencial ultraliberal Javier Milei, llamó a respetar los “derechos” de los isleños, un asunto espinoso en Argentina, que desconoce la validez de un referendo celebrado en Malvinas en 2013.

“Los derechos de los isleños van a ser respetados, deben ser respetados y no se les puede faltar el respeto. El concepto de que uno le puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es extremadamente feudal e ingenuo”, declaró Mondino el domingo al diario inglés The Telegraph.

