Camacho denuncia negociado del Gobierno y cree que “insistencia” de construir la ruta Buena Vista-Las Cruces “es por corrupción”

Fuente: Unitel

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, denunció que el Gobierno central tiene una motivación económica irregular para insistir con la construcción de la carretera Santa Cruz-Las Cruces-Buena Vista dejando de lado que el “tramo II afecte la zona de los acuíferos”.

Camacho hizo referencia al bloqueo de más de 10 días en Buena Vista y la exigencia que se hace de dar curso a esta obra tal y como fue diseñada, proyecto que ha recibido el respaldo del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, que dio un ultimátum de 11 días, para que se homologue el convenio interinstitucional que permita la ejecución de esta vía.

El plazo que dio el ministro coincide con la fecha que puso el comité de movilizaciones de Buena Vista sobre el reinicio de los bloqueos (11 de septiembre) en caso de que no se halle una solución a su demanda.

“La insistencia del gobierno de Luis Arce de construir el tramo II de la carretera Santa Cruz- Las Cruces -Buena Vista por encima del acuífero que da agua a Santa Cruz, tiene que ver con la corrupción”, afirmó Camacho a través de una carta que este lunes hizo pública la entidad departamental.

Según Camacho, autoridades y dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) planean cuotear los terrenos del acuífero, en una operación que alcanza los 40 millones de dólares.

“Eso vale para los masistas el agua y la calidad de vida de los cruceños, 40 millones de dólares en corrupción, por el loteamiento legal que están ofreciendo sobre nuestros acuíferos, sobre nuestra fuente de agua potable”, señaló la autoridad.

En contra de bloqueos

Camacho felicitó al pueblo cruceño y a sus instituciones que han cerrado filas “en defensa de nuestra agua, de nuestra sostenibilidad y la de nuestros hijos” y cuestionó que “ahora quienes rechazan, enjuician y meten preso a los ciudadanos por hacer paros y bloqueos, son los organizadores de un bloqueo exigiendo la construcción de una carretera que les permita vender lotes”.

“Ahora no hablan de daño económico al Estado, no hablan de atentados contra la libertad de locomoción de los ciudadanos. El cinismo y la desesperación por captar dinero de la corrupción parece no tener límites para el gobierno centralista”, dijo la autoridad.

“Se equivocan, acá en Santa Cruz ¡NO! Con nuestra agua (NO) ministro Montaño no se enfrente a Santa Cruz, busque otro negociado lejos de estas tierras. El pueblo cruceño sabe luchar por su libertad y por el futuro de sus hijos”, manifestó el gobernador.