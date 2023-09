Cívicos de Beni instalan 9 puntos de bloqueo; Gobierno se reunirá con sus pares de Brasil

El dirigente cívico advirtió que no levantarán sus medidas de protesta hasta que exista un acta firmada, donde el Gobierno se compromete a viabilizar la construcción del puente internacional.

Fuente: ANF En demanda de la construcción de un puente internacional entre Bolivia y Brasil, el Comité Cívico del Beni instaló desde la madrugada de este martes nueve puntos de bloqueo en las principales carreteras de esa región. Entre tanto, el Gobierno anunció que se reunirá con las autoridades del vecino país este miércoles.



“Por eso es que hemos decidido no tocar la ciudad e instalar los bloqueos de carreteras como una forma de protesta. Tenemos cuatro puntos en Trinidad, mientras que en las provincias tenemos las vías bloqueadas hacia Mamoré, Itenez, Yacuma, San Ignacio de Moxos y en la provincia Ballivián”, informó el presidente Del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte, a la ANF.

A las 02:00, aproximadamente, de este martes el vicecanciller Benjamín Blanco y el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño lograron salir de la sede de los cívicos de Guayaramerín luego de que estuvieron retenidos varias horas por una vigilia que exige la construcción del puente binacional.

“El jueves estamos volviendo, la carretera se construye el puente porque así lo instruyó el presidente Luis arce. Las negociaciones con Brasil están avanzadas y entonces eso es lo que tenemos que esperar el día miércoles, en la reunión”, indicó Montaño tras salir de la sede de la entidad cívica.

La comisión de Gobierno llegó el lunes hasta Guayaramerín para dialogar con organizaciones sociales y pobladores sobre la construcción del puente binacional. Sin embargo, el encuentro fracasó porque no se llegó a un consenso y la población molesta se trasladó hasta la sede de los cívicos para protestar.

La exigencia de los cívicos es que Bolivia retire las observaciones al proyecto de Brasil para que se licite la obra, que tiene previsto iniciar las obras en los primeros meses de 2024. El Gobierno de Bolivia pidió la modificación del proyecto en dos aspectos: la altura de navegación vertical es de 16 a 19,5 metros y de 100 a 120 metros de forma horizontal,

En caso de que se modifique, el vecino país tendría que realizar un nuevo estudio que demorará entre dos y tres años, tiempo, que Beni no está dispuesto a esperar. El puente será financiado por el vecino país en un 100 por ciento, como parte del Tratado de Petrópolis de 1903.

Repliegue de campesinos

El ejecutivo de los campesinos de Guayaramerín, Eriberto Von-Dokren, indicó que ese sector no participará en las medidas de presión porque no cumplieron con la promesa que les hicieron: apoyarlos y no retener a las autoridades después de la reunión.

“Nosotros hemos levantado los puntos de bloqueo, todas las medidas de presión. Principalmente, no estamos de acuerdo con el vandalismo que se ha generado. No es que hayamos bajado las manos, vamos a estar en alerta hasta que se tenga una respuesta”, declaró.

El dirigente indicó que esperarán el informe de una reunión técnica, que sostendrán autoridades de Bolivia con sus similares de Brasil.

Al respecto, Aponte cuestionó que hayan tomado esa decisión y que solo estén velando sus intereses personales. Consideró que están en buscan la simpatía del Gobierno con el fin de obtener algún beneficio.

Están en todo su derecho, pero lo que llama la atención es que estratégicamente, ante la llegada del gobierno, ellos suspenden sus medidas de presión. Nosotros creemos que ellos tienen otras intensiones, pretenden truncar el desarrollo del departamento por intereses mezquinos”, manifestó.

Finalmente, el dirigente cívico advirtió que no levantarán las medidas de protesta hasta que exista un acta firmada, en el que el gobierno se compromete a viabilizar la construcción del puente internacional que se encuentra paralizado desde hace 20 años. Dijo que ese proyecto es una alternativa para el desarrollo de esa región.

/EUA/ANF