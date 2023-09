Con 3,5 millones de dosis disponibles, empieza este sábado la vacunación antirrábica

Los casos se triplicaron: de enero a agosto se registraron 123, respecto a 43 en 2022.

Los casos de rabia canina se triplicaron con relación al año pasado. Hoy empieza la campaña de vacunación masiva contra este virus en el país. El Ministerio de Salud destinó 3,5 millones de dosis para inmunizar a similar cantidad de perros y gatos.

Más de 50.000 personas distribuidas en 22.000 brigadas, entre funcionarios del Ministerio de Salud, los Servicios Departamentales de Salud (Sedes), alcaldías, universidades e instituciones relacionadas con la salud pública, recorrerán, entre hoy y mañana, los diferentes barrios de los nueve departamentos para vacunar a las mascotas.

Varios puntos de inmunización estarán en plazas, parques, mercados de los municipios del país y en los dos días se espera alcanzar una cobertura del 100%.

Del total de dosis, 864.260 fueron distribuidas al departamento de La Paz; 830.00 a Santa Cruz; 790.00 a Cochabamba; 235.000 a Potosí; 220.000 a Chuquisaca; 207.010 a Tarija; 150.000 a Oruro; 129.000 a Beni y 31.735 a Pando

El Gobierno invirtió Bs 7 millones en la adquisición de los 3,5 millones de inmunizantes.

El jefe del Programa Nacional de Zoonosis del Ministerio de Salud, Gróver Paredes, informó que hasta la semana 35 (3 de septiembre), el país reportó 123 casos de rabia canina, 80 más que en el mismo periodo de 2022, cuando hubo 43. Del total, 45 se reportaron en Cochabamba; 28 en Chuquisaca; 23 en Potosí; 13 en Tarija; 11 en La Paz, y 3 en Santa Cruz.

Explicó que el 90% de estas 123 mascotas no tenían la vacuna antirrábica. “Esto nos muestra que hay un impacto significativo de la rabia en nuestro país y es importante proteger a nuestras familias, protegernos todas y todos. Pedimos a todos que luchemos contra la rabia y que se acerquen a los puntos de vacunación en sus zonas y en los puntos de campaña”, complementó.

Deceso

Este año, se lamentó el deceso de una menor de edad con rabia humana, luego de ser mordida por su gato. Ocurrió en el municipio de Viacha de La Paz. Esta es la única víctima reportada esta gestión. En 2022 también hubo una muerte.

Paredes indicó que las mascotas preñadas y los cachorros, desde su primer mes de nacidos, pueden ser vacunados. Descartó que el inmunizante cause reacciones adversas a los animales.

Sostuvo que un requisito fundamental para que la mascota no se contagie con rabia, luego de recibir la vacuna, es no dejarla salir de casa 21 días después, ya que en ese lapso la dosis crea inmunidad. También aconsejó no bañar a los animales hasta 24 horas después de la dosis (ver cuadro superior).

“Hay muchas creencias sobre la edad de vacunación de las mascotas, pero en las anteriores campañas no hemos tenido ningún reporte de reacciones adversas que hayan llevado a la muerte luego de recibir la vacuna. La meta del Ministerio de Salud es llegar a la totalidad de la población canina. Por eso instamos a la población a llevar a sus mascotas a los puntos de vacunación”, manifestó el funcionario a La Razón.

La campaña de inmunización será en tres fases: la vacunación masiva que será hoy y mañana; luego está la vacunación de consolidación, en la que se hará la aplicación de dosis en zonas o municipios donde las brigadas no llegaron, y la vacunación de mantenimiento, que se realiza todo el año en los centros de salud municipales del territorio nacional.

