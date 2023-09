Condenan a otros dos líderes del asalto al Capitolio

Los cabecillas del grupo extremista Proud Boys, Ethan Nordean y Dominic Pezzola, recibieron penas de 18 y 10 años respectivamente, por encabezar la revuelta antidemocrática del 6 de enero de 2021.

Fuente: DW

Dos líderes del grupo de extrema derecha estadounidense Proud Boys fueron sentenciados este viernes (01.09.2023) a 18 y 10 años de cárcel por asaltar el Capitolio en enero de 2021 junto a más partidarios del expresidente de EE. UU. Donald Trump.

Las condenas, dictadas por el juez federal Timothy Kelly, se produjeron un día después de que otros dos dirigentes de la agrupación, Joe Biggs y Zachary Rehl, recibieran de esa corte 17 y 15 años de cárcel por el mismo ataque.

La pena de prisión a 18 años por conspiración sediciosa impuesta este viernes a Ethan Nordean, de 32 años, iguala a la de Stewart Rhodes, fundador de otra milicia de extrema derecha, Oath Keepers, que había sido la más larga dictada por este atentado.

“Él es el líder indiscutible sobre el terreno el 6 de enero”, dijo sobre Nordean el fiscal Jason McCullough.

