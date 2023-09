Consumidor digital: El boliviano navega en internet casi 7 horas al día

Un estudio revela que 7 de cada 10 bolivianos usan la red a diario.

POR ERIKA IBÁÑEZ

Fuente: La Razón

La llegada del internet revolucionó el mundo y dio paso a una gran cantidad de nuevas formas de comunicación como el correo electrónico, las páginas web y, con más fuerza, las redes sociales, que ofrecen inmediatez en el lugar donde uno se encuentre.

El internet y las redes sociales se han vuelto, sin lugar a dudas, una parte indispensable de la vida diaria de las personas.

Y Bolivia no es la excepción, pues siete de cada 10 bolivianos ocupan el internet a diario y pasan un promedio de 6,8 horas al día principalmente para chatear, revisar sus redes, comprar usando el QR e informarse mientras consumen noticias y publicidad de medios que ya no son los llamados tradicionales.

Ese es el perfil y comportamiento del consumidor digital boliviano, según un estudio sobre el uso de redes sociales, el consumo de noticias, influencers, publicidad, e-commerce (comercio electrónico) y diversos hábitos de conexión presentado recientemente por Captura Consulting.

El estudio, denominado “El perfil y comportamiento del consumidor digital boliviano”, fue realizado entre abril y mayo de 2023 en el eje troncal más El Alto y refleja que el consumidor digital boliviano utiliza el internet una hora más al día que en el inicio de la pandemia, principalmente para revisar redes sociales como Facebook, Tik Tok e Instragam.

En el inicio de la pandemia, en el año 2020, los bolivianos registraban un promedio de 5,8 horas diarias en internet.

La investigación se centró en hombres y mujeres entre los 15 y 60 años que pertenecen a todos los niveles socioeconómicos y, sobre todo, a los que se han conectado a internet al menos una vez durante los últimos 7 días.

El consumidor digital postpandemia en Bolivia muestra un mayor nivel de participación en actividades en línea, un aumento en el tiempo de conexión a internet y una creciente adopción de compras en línea, especialmente a través de plataformas como Marketplace. Las redes sociales también juegan un papel importante en el seguimiento de marcas y la interacción con la publicidad digital.

ENCUESTA.

El informe indica que las personas pasan más tiempo conectados a internet desde el celular, en la noche y para el ocio y en las redes sociales.

El 75% de las personas encuestadas por Captura Consulting en las cuatro ciudades capitales se consideran “consumidores digitales”.

Esta cifra representa un incremento de un 12% respecto a 2020 y se da principalmente entre los jóvenes entre 15 y 25 años y los mayores de 40 años, que están adaptándose a la nueva realidad y “madurando digitalmente”.

El tiempo que están conectados en internet ha subido de 5,8 horas en 2020 a 6,8 horas en 2023 y se realiza principalmente desde dispositivos móviles y, en menor proporción desde computadoras y Smart TV.

Chatear es aún la principal actividad que se realizan las personas por internet, seguido de ver videos, redes sociales, buscar información y escuchar música, que de hecho han tenido un crecimiento relevante en comparación a 2020, indica el estudio.

¿Y el horario? Es proporcional de 06.00 a 18.0000 con leves subidas de 09.00 a 11.00 y de 15.00 a 18.00, pero el pico de consumo de internet se registra principalmente entre las 19.00 a 22.00.

La encuesta de Captura Consulting se realizó en hombres y mujeres de entre 15 y 60 años de edad de todos los niveles socioeconómicos que residen en las ciudades de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y El Alto y se han conectado a internet al menos una vez durante los últimos 7 días. El estudio ejecutó 928 encuestas con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3,2%. La recopilación de datos se llevó a cabo a través de un cuestionario estructurado. Este cuestionario se aplicó desde la primera semana de abril hasta la tercera semana de mayo de 2023.

Facebook, Tik Tok e Instragram, las preferidas

El estudio de Captura Consulting revela que Facebook, Tik Tok e Instagram son las redes preferidas por los bolivianos, pero, si bien es la tercera actividad más realizada en internet, los ciudadanos digitales son poco activos al momento de actualizar sus estados.

Además, cinco de cada 10 bolivianos siguen a una marca o empresa a través de las redes y, pese a que representa una contracción respecto a 2021, esto puede ser porque gran parte de los encuestados consideran que el número de seguidores en una determinada red social no significa que la marca es más confiable.

Los influencer, líderes de opinión o celebridades también pierden terreno respecto a la preferencia de los consumidores digitales de 2021 y, cerca de ocho de cada 10 bolivianos, vio una publicidad por medios digitales, pero solo seis de estos 10 interactúa con ella.

COMPRAS.

Marketplace sigue siendo una de las plataformas preferidas para comprar online, además de las aplicaciones para delivery, principalmente para compras de comida, de ropa, accesorios, electrónicos, además de las suscripciones.

El pago mediante el código QR se está posicionando como el medio de pago más utilizado seguido de las tarjetas, transferencias y efectivo contra entrega.

Con el paso de los días la digitalización comienza a apoderarse de las actividades diarias de las personas. Algo que parece inevitable para todos.

Captura Consulting es una empresa especializada en investigaciones de mercado y estrategias de marketing con 25 años de experiencia.

‘En internet está nuestra vida paralela a la física’

Eliana Quiroz, directora de la Fundación Internet Bolivia, explicó que el proceso de digitalización en Bolivia avanza a un ritmo normal en la medida en que hay más posibilidad de conectarse y los dispositivos son más económicos.

Considera que el internet no se usa solo para ver redes sociales o chatear como señala el informe de Captura Consulting, sino que se convirtió en una “vida paralela”, donde las personas que ingresan pueden hacer todo lo que hacen en su vida física, pero online.

Quiroz explicó, además, que las personas no usan el internet solo para chatear, mostrar sus viajes, actividades sociales, familiares, o comprar, sino que se usa para vivir en general, para tener una vida más plena, para estudiar y también para trabajar.

“Cuando hablamos del internet también lo hacemos del ejercicio de derechos, por ejemplo, libertad de expresión para todos, en temas políticos, en temas en general, es un ejercicio de derechos humanos. Y también lo es el acceso a información pública, muchas veces lo hacemos a través de redes sociales, sitios web y todo esto está acelerándose. El internet es ya otra vida paralela a la física donde hacemos todo lo que hacemos en lo físico, pero online. El internet es la complejidad de la vida humana en general”, dijo a LA RAZÓN.

PANDEMIA.

La llegada de la pandemia del COVID-19 aceleró el uso del internet y lo consideró como un proceso normal de digitalización, pues la tendencia es “a conectarse más tiempo y estar en diferentes actividades”.

Sin embargo, aclaró que el ciudadano no solo navega en internet para ver redes sociales, sino recurre también a apps funcionales que le están dando soluciones a sus necesidades y problemas.

Por ejemplo, las apps de bancos que evitan salir de casa, hacer largas filas en las entidades bancarias y permiten pagar mediante transferencias o códigos QR.

“El WhatsApp, Telegram y Signal que son los tres servicios de mensajería más usuales no son realmente redes sociales, son servicios de mensajería. Eso es otro tema. Luego Facebook, Twitter, Tik Tok sí son redes sociales y hay otros servicios como Skipe, You- Tube que pueden funcionar como redes sociales, pero en realidad son servicios de streaming. Hay diferentes cosas y es interesante entender que las apps no es necesariamente una red social”.

DIGITAL.

El mundo digital que se está creando sirve también para trabajar, coordinar actividades personales, de trabajo, familiares y de estudio. En resumen, a “diversificar sus actividades”.

“Por ejemplo, cuánta gente está usando internet para estudiar, para búsqueda de trabajo y para trabajo. Cuánta gente lo usa para dar servicios y venderlos; cuánta gente se está organizando políticamente. Es interesante no mirar al internet solo como un espacio de superficialidad donde entramos a mostrar nuestros viajes y seguir marcas. También hacemos otras cosas, somos ciudadanos en el internet, no solo somos consumidores”.

De acuerdo con un reporte publicado por La Razón hace unos días, el 55% de los hogares bolivianos tenía acceso a internet fijo durante la gestión pasada.

