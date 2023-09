Crisis hidrocarburífera prueba que el modelo económico masista fracasó

Afirman que, fuera del slogan y la propaganda, no existe el modelo económico social comunitario que se pregona desde el Gobierno.

Fuente: El Diario

Señalando que el reciente reconocimiento del Gobierno sobre una situación crítica en la producción de hidrocarburos, es prueba del fracaso en la aplicación del modelo social comunitario promovido por el Movimiento al Socialismo (MAS), la diputada por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Alejandra Camargo, lamentó esta realidad, por demostrar que la economía nacional sigue dependiendo de la exportación de materias primas.

Desde sus redes sociales, la parlamentaria representante de Cochabamba cuestionó que el presidente Luis Arce haya tardado tanto tiempo en admitir una temible realidad para los bolivianos, “las reservas de gas en el país han llegado a sus niveles más bajos”.

Recordó que, en reiteradas ocasiones, expertos del área, analistas políticos y líderes de oposición ya habían anunciado esta realidad, sin que autoridades escuchen sus advertencias.

“Esto demuestra que el tan publicitado modelo económico social comunitario que tanto pregonaron Morales y Arce no es más que una ficción, pues nuestra economía sigue dependiendo exclusivamente de la venta de materias primas”, lamentó Camargo.

En criterio de la legisladora, esto hace que el país continúe dependiendo del “capricho” de los mercados internacionales en cuanto a minería e hidrocarburos.

Haciendo referencia a los reiterados anuncios gubernamentales sobre una supuesta sustitución de importaciones mediante un proceso de industrialización, la asambleísta nacional sostuvo que ese cambio no llegó nunca al país.

En ese sentido, puntualizó que en la actualidad crece la duda en relación a los beneficios de la supuesta nacionalización de los hidrocarburos, lo que lleva a la población a cuestionar sobre el paradero de los recursos generados por la explotación del gas.

“Es hora de que el MAS rinda cuentas sobre lo que realmente pasa con la plata de nuestros recursos. Es hora de buscar responsables, dar la cara y proponer soluciones”, indicó.

Camargo finalizó señalando que mientras la economía boliviana continúe en manos del MAS, esta seguirá dependiendo de la depredación de recursos, ya que no cumple con sus propios planes de industrialización. No existe un respeto a la Madre Tierra y no existe el tal modelo económico social comunitario fuera del slogan y la propaganda.

Esta semana, señalando que se buscan alternativas para evitar una caída de ingresos para las regiones, el presidente Luis Arce, admitió que el país atraviesa por una declinación en la producción de gas natural desde la gestión 2014.

“Hay una declinación en la producción que lamentablemente ha ido cayendo hasta tocar fondo, nosotros, como Gobierno nacional (…), estamos invirtiendo en la exploración para tratar de reconstituir las reservas de gas, hemos perdido muchas reservas de gas durante todo ese tiempo, no se han repuesto esas reservas de gas y el país por lo tanto no tiene la capacidad de producir más gas”, expresó el mandatario durante la celebración de los 23 años de creación de la Asociación de Municipios del Departamento de Oruro.

