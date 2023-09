Csutcb insta a “evistas” a deponer “posiciones radicales” y pide investigar instigación a la violencia durante el congreso en El Alto

Sucre. –El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Mario Seña, instó a la fracción “evista” a deponer “posiciones radicales” y demandó una investigación a detalle a la instigación a la violencia durante el congreso en El Alto el mes pasado.

Fuente: abi.bo

“Estamos pidiendo que haya una investigación a detalle.¿Quiénes son los que han provocado los destrozos?, ¿cuál era la intensión de hacer fracasar este magno congreso? Pero más allá de ello, aquí hay una claridad, no hay en Bolivia alguna organización paralela, la única organización que ha cumplido con las formalidades, según el estatuto, está a la cabeza del hermano Lucio (Quispe)”, dijo en contacto con Bolivia Tv.

Señaló que, durante el Congreso realizado en la ciudad de El Alto, en el mes pasado, una fracción de trabajadores campesinos, identificados con el expresidente Evo Morales, impulsó hechos violentos “aparentemente con la intención de hacer fracasar el congreso”. Ante esta situación y la violencia desencadenada, instó a investigar e identificar a los presuntos responsables.

“Nuestra confederación legalmente conformada, posesionada por el presídium, es a la cabeza del hermano Lucio (…). Queremos investigar a detalle quienes son los que han intentado hacer fracasar el congreso porque aquí no queremos victimizaciones, que alguien justifique su situación”, insistió.

En días pasados, la fracción “evista” amenazó con un bloqueo de caminos; sin embargo, al no obtener el apoyo de otras organizaciones sociales retrocedió en su anunciada medida de presión y suspendió dicha medida hasta el 16 de octubre.

Tras esta decisión, Seña exhortó a algunos afiliados a la organización campesina a “deponer posiciones radicales” en busca de beneficios grupales y personales, para trabajar de manera conjunta.

“Si realmente pensamos en nuestra gente, en nuestro pueblo, no puede haber divisiones, no puede haber paralelismo, peor aún intereses particulares en nuestra Confederación (…). Un pueblo dividido no tiene horizonte”, manifestó.

