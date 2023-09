Defensa de Camacho denuncia que médicos firmaron documentos en blanco y luego Régimen penitenciario presentó un informe modificado

Juan Carlos Fortún

Fuente: El Deber

Martín Camacho, abogado del gobernador Luis Fernando Camacho, denunció que Régimen Penitenciario presentó un informe de la junta médica que evaluó a la autoridad cruceña “totalmente modificado y contradictorio”, además de no incluir las conclusiones de cuatro médicos que fueron de parte del Colegio Médico “que no reflejan lo que ocurrió ese día (16 de agosto)”, dijo el abogado en Qué Semana, programa que se emite en EL DEBER Radio.

“Creo que la mayoría de los médicos pecaron de inocencia y firmaron hojas en blanco. Se hace un acta a mano de lo que decidió la junta médica, sin embargo, Régimen Penitenciario presenta un informe firmado por los 26 médicos con las firmas que se habían dejado el día de la evaluación, totalmente modificado y contradictorio” agregó.

Camacho dijo que el informe que presentó la junta médica es ambiguo, además de carecer de recomendaciones y conclusiones. Además, apuntó que el mismo “fue manipulado” por Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, y Mariana García, encargada médica de esta instancia gubernamental.

El abogado del gobernador detalló que lo fue presentado por Régimen Penitenciario es solamente un diagnóstico que es incongruente entre sí, por ejemplo dice que un proctólogo recomienda una cirugía y más adelante, el mismo informe dice que la autoridad cruceña no necesita una internación médica. “¿Dónde piensan operarlo? ¿al interior del penal?”, se pregunta.

Por su parte Limpias, en conferencia de prensa, señaló que la vida de Luis Fernando Camacho no corre ningún peligro y que la junta determinó que el gobernador no tendría que ser internado.

Con respecto a que con frecuencia no se está permitiendo que el gobernador reciba visitas en Chonchocoro, según las denuncias de parlamentarios de Creemos que han intentado visitarlo e incluso de Reinerio Vargas, vicerrector de la Uagrm, dijo que no se está cumpliendo con lo que establece la ley 2298 al no permitirle, como privado de libertad, un régimen de visitas que lo tiene hasta un condenado.