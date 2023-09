Demanda de China y Chile abre mercado para chía, carne, leche, palta y limón

Fernando Rojas Moreno

Fuente: El Deber

Bolivia es el segundo exportador mundial de chía. En 2022 se exportó 8.204 toneladas por un valor que supera $us 23,2millones. México es el principal mercado de destino de la chía boliviana, con un volumen estimado de 2.908 toneladas por valor de $us 8,1 millones.

“Motivados por la demanda de un gran mercado como China se puede duplicar esas cifras en el corto plazo, ya que en 2013 se cosecharon más de 20.000 toneladas que no encontraron un destino comercial, como plantea hoy el mercado chino”, anotó, al complementar que duplicar el volumen de producción (16.000 toneladas) puede representar un ingreso anual de $us 50.000 millones por exportación. La chía no es commodities, pero su valor está influenciado por alta demanda en China, mercado donde se paga por encima de $us 3.000 la tonelada.