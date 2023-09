“Desperté en un alojamiento”: el testimonio de la mujer que acusa de violación al presidente de la cooperativa del Plan 3.000

Fuente: Unitel

La mujer que denunció por violación al presidente de una cooperativa en el Plan 3000 pidió justicia para que se sancione al responsable de este grave hecho. En su relato señala que el día que sucedió todo ella quedó inconsciente tras consumir dos vasos de vino y lo siguiente que recuerda fue despertar en un alojamiento que era desconocido para ella.

La víctima participaba de una actividad de confraternización entre colegas tras los actos cívicos por el 24 de septiembre.

“En la mesa que yo estaba se encontraba el gerente general (de la Cooperativa) y en el lapso que estaba yendo a bailar y compartir, que yo recuerdo que solo compartí dos vasos de vino, no me acuerdo de más, desperté en la avenida Mutualista, me levanté asustada y el de recepción no me quería ayudar y quiso sacarme a empujones”, relató.

Tras insistir y negarse a marcharse, logró que se le muestre el registro de ingreso y ahí pudo ver que la persona que la había llevado al lugar era el presidente de la cooperativa. “Ahí estaba su nombre, su apellido y su carnet de identidad”, señaló.