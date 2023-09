El Alto: Fejuve de Ramón anuncia movilizaciones

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto, a la cabeza de Ramón Quispe, convoco hoy a una marchará protesta que se dirigirá a las puertas del Concejo Municipal, para exigir obras, aprobación de planimetrías y ampliación de la mancha urbana.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

“Hay zonas que no fueron incluido en los últimos proyectos y quedaron rezagados, la planimetría no está avanzando. Uno de los puntos más importantes que hemos tocado es que después de dos años, no se está tomando en cuenta el anteproyecto de ley para la ampliación de la mancha urbana que fue presentado en el Concejo Municipal”, denunció Quispe.

El punto de concentración será la avenida Juan Pablo II, a la altura de Chacaltaya, partir de las 09.00 y se convocó a los dirigentes y vecinos de los 14 distritos de El Alto. La movilización se dirigirá hasta el Concejo Municipal de El Alto, en la calle 1 de la Ceja de El Alto.

“Pedimos a las autoridades que agilicen las planimetrías, porque el tiempo está avanzando y se viene el Censo en 2024, el próximo año. Hay muchas familias que temen que sus zonas no sean tomadas en cuenta, pedimos a los concejales que trabajen, somos más de un millón de habitantes en El Alto y la población crece cada día”, pidió.

Ramón Quispe exhortó a que, si algunas zonas fueron excluidas en el último Ajustado, se los incluya en los próximos ajustados para tranquilidad de los vecinos alteños.

“Pedimos a las autoridades que nos ayuden, hay zonas con familias enteras que quedaron marginadas. Ellos son alteños también y tienen sus derechos, pedimos a nuestros concejales que escuchen a su pueblo y los incluyan en los próximo ajustados para evitar este tipo de movilizaciones a futuro”, sugirió.