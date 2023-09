El buscador con IA de Google quiere transformar la manera en la que obtenemos resultados: así funciona su sistema de citado

Con el fin de no quedarse atrás en la carrera por el desarrollo de las tecnologías basadas en inteligencia artificial, Google sigue mejorando y ampliando las capacidades de sus productos. Por un lado está Bard, chatbot que rivaliza a ChatGPT y que pudimos probar una vez lanzado en España. No obstante, no es en lo único que está trabajando Google. Y es que la compañía lleva tiempo sumida en desarrollar la próxima evolución de su buscador.

Google Search nos ha acompañado durante muchos años, y todo indica a que Bard será una de las claves para hacer evolucionar este buscador con tecnologías basadas en inteligencia artificial. Por ello, la compañía sigue mejorando las capacidades de SGE (Search Generative Experience), el buscador que todavía se encuentra en fase experimental y promete cambiarlo todo.

El buscador con IA de Google ahora cita sus fuentes de forma extendida

El buscador de Google tiene una versión experimental a la que algunos tienen acceso a través del programa Google Labs. Este buscador tiene el objetivo de integrar las herramientas de inteligencia artificial de Google en los resultados de búsqueda. De esta manera, además de los típicos resultados de Google, también contaremos con un resumen detallado de la pregunta que le hagamos al buscador.

Tal y como han mencionado recientemente desde Google, ahora SGE ha sido mejorado con una característica que, en un momento u otro, tenía que acabar llegando. Y es que cuando los usuarios obtengan el resumen generado por IA de lo que han preguntado al buscador, también obtendrán una lista de todas las fuentes utilizadas para generar ese resumen.



Junto a la lista de fuentes aparecerá una imagen destacada que nos llevará al enlace en cuestión, pudiendo profundizar aún más sobre la respuesta obtenida. Si bien también podemos preguntarle a Bard sobre cualquier cosa, la idea de Google es que su buscador acabe en un futuro utilizando el modelo de lenguaje en el que se basa Bard (LaMDA) para transformar nuestras búsquedas en una experiencia mucho más automatizada.

Esta característica no se basa únicamente en citar las fuentes, sino que también podemos obtener un desglose de las fuentes usadas según cada uno de los párrafos del resumen generado donde se referencia a las fuentes. De esta manera, sabremos en todo momento en qué se ha basado Google para generar su resumen.



De hecho, una de las principales críticas hacia Google acerca de sus resúmenes generados por IA era que no citaba sus fuentes, siendo de esta manera una característica que aborda las críticas recibidas.

La idea con SGE es que el usuario pueda obtener una respuesta automatizada mucho más rápida y directa, siempre en lenguaje natural para una mayor comprensión. Esto no significa que Google se deshaga de los resultados de búsqueda, sino que los resúmenes acompañarán a los resultados como parte de una experiencia más versátil y automática.

Este nuevo buscador solamente era accesible a través de Estados Unidos. Sin embargo, recientemente la compañía ha anunciado que los usuarios en la India y Japón también podrán probar esta nueva experiencia. En España parece que tendremos que esperar todavía hasta poder probar el nuevo buscador.

