En Santa Cruz Choquehuanca habla de la moral que deben tener los nuevos líderes: “Para que ya no nos manipulen y respeten lo que las bases decidan”

El vicepresidente estuvo el fin de semana en La Guardia.

Fuente: El Deber

El vicepresidente David Choquehuanca señaló que los nuevos dirigentes y lideres tienen que ser un ejemplo para hacer respetar al pueblo y también habló de la moral. La autoridad, estuvo el fin de semana en el encuentro con las “Juventudes de la Nueva Generación” en la La Guardia.

En la actividad, que se llevó a cabo la tarde del sábado, la autoridad gubernamental reflexionó sobre la importancia de los nuevos liderazgos. “Tenemos que hablar también sobre la moral, de cómo tienen que ser nuestros nuevos dirigentes. Tienen que ser ejemplo los nuevos dirigentes, para hacer respetar a nuestro pueblo, para que ya no nos manipulen y seamos nosotros los que decidamos y que los dirigentes respeten lo que las bases decidan“, dijo.

Según dijo el vicepresidente, “aquellos que no quieren que el pueblo esté en el poder, no quieren jóvenes líderes con formación política, así como antes era prohibido y no querían que nuestros abuelos y padres aprendan a leer y escribir”.

En el encuentro pidió a los asistentes inspirarse en la vida de personajes como Gualberto Villarroel, Tupak Katari, Bartolina Sisa, porque en los momentos difíciles “el pueblo espera que sus líderes actúen con coraje, valentía y lealtad”.

No solo se deben formar líderes jóvenes, sino también en otros sectores como las trabajadoras del hogar, juntas vecinales, madres de familia “para que ya no nos engañen más, tomemos conciencia de que somos millones”, exhortó.

Asimismo, se conoció que junto al presidente Luis Arce participaron de la final de fútbol damas y varones en el estadio de Real Santa Cruz, en la capital cruceña.