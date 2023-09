Estudiantes intoxicados en Mallasa: Fiscalía acusa de homicidio a subalcaldesa, según Arias

Fuente: Unitel

La Fiscalía de La Paz acusó por presunto homicidio a la subalcaldesa de Mallasa por el caso de intoxicación de 19 estudiantes, donde falleció una adolescente, confirmó el alcalde de La Paz, Iván Arias, a tiempo de criticar la determinación.

“Nuestra subalcaldesa de Mallasa ha sido acusada de un posible homicidio de la niña. Hemos demostrado varias veces de que no usamos órganos fosforados, usamos biorat que ni siquiera hace daño a una paloma, nosotros usamos amonio cuaternario, pero insisten sobre el tema”, indicó Arias, citado en un comunicado de la Alcaldía paceña.

Arias reiteró que la fumigación del lugar se hizo 56 días antes de la hora cívica del Día de la Bandera, donde las 19 adolescentes presentaron signos de intoxicación.

“Si se hace una fumigación tiene efectos nocivos a los dos, tres días. ¿Por qué aparece después de 56 días? y 19 niñas el mismo día contaminadas. ¿Por qué no aparecieron a principios de año?, ¿por qué no aparecieron a los tres días?, ¿por qué el mismo día? Eso no investigan”, cuestionó.

Arias consideró que la acusación es parte de varias acciones para “desestabilizar la gestión”.

El pasado 17 de agosto, tras un acto escolar por el Día de la Bandera, 19 estudiantes de un colegio de la zona de Mallasa, al sur de la ciudad de La Paz, fueron trasladadas a centros médicos con signos de intoxicación. Una de las afectadas falleció.

Los padres aseguraron en una entrevista con este medio que la joven estaba sana y no padecía una enfermedad de base, como en un principio había trascendido entre los investigadores y el personal de salud.