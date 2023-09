Evo Morales acusa al Gobierno de presionar al TCP para inhabilitarlo en las elecciones 2025

Evo Morales y Luis Arce. Foto: Internet

La Paz. – El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, acusó este domingo al presidente Luis Arce de presionar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que lo inhabiliten, en las elecciones generales de 2025.

“Hace dos años el mismo Lima decía que no había problema con mi reelección y ahora fuerza al TCP a señalar: si es que Evo va o no va. Habla igual que Tuto Quiroga, que los constitucionalistas de la derecha. Quieren inhabilitarme de cualquier forma. Sabemos (que) hay una instrucción precisa del presidente Luis Arce para lograr este objetivo”, afirmó el mandatario en radio Kawsachun Coca.

Estas declaraciones surgen luego que el ministro de Justicia, Iván lima, indicó que los actuales magistrados del TCP no pueden terminar su gestión sin emitir un fallo sobre lo que manda la Constitución Política del Estado (CPE) respecto a la repostulación, establecida en la sentencia constitucional 84/2017.

“El Tribunal tiene entre sus pendientes el determinar si la (sentencia) 84/2017 está vigente o la opinión consultiva a la Corte. No es apropiado hablar por el Tribunal, pero tiene que dar una sentencia en algún momento sobre esta temática y es lo que aclarará la lectura que tienes o la lectura inicial que preguntas”, dijo en esa oportunidad Lima.

Durante su programa se difundió una entrevista que brindó el ministro a esa radioemisora donde se refiere al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el que definió que la reelección no constituye un derecho humano protegido por la Convención Americana.

En esa entrevista, Lima aseguró que la opinión consultiva planteada por el presidente de Colombia, a solicitud de líderes de oposición, tenía el objetivo de inhabilitar a Evo Morales. Afirmó que el fallo de la Corte es abstracto y está direccionado al expresidente.

El exmandatario tildó de oportunista a la autoridad gubernamental, incluso reveló que en 2021 se reunió en su domicilio en Villa Tunari del Trópico de Cochabamba, donde le comentó que la reelección presidencial está habilitada.

“Algunos oportunistas que están en el gobierno antes decían: Evo está habilitado, ahora dice que depende del Tribunal Constitucional. El 2021 tuve algunas reuniones con él, Iván Lima llegó hasta Villa Tunari, estaba en mi casa en Cochabamba. Recuerdo que me comentó que el tema de la reelección está habilitado, no hay ningún problema me dijo”, resaltó.

