Funcionaria del Legislativo denuncia que fue agredida por diputada “evista” Gladys Quispe

Una funcionaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) denunció este martes que fue agredida física y verbalmente por la diputada del ala “evista” Gladys Quispe, por observar al grupo de legisladores en huelga de hambre.

Según la funcionaria, la agresión física se generó cuando un grupo de funcionarias observaba desde un piso superior a los legisladores en huelga. El hecho provocó la molestia de Quispe y la situación se agravó cuando le escuchó hablar con el acento del oriente, relató la afectada.

“La diputada, haciendo uso de su investidura, ha venido sin motivo alguno a agredirme, ella me golpeó, arañó y me dijo: soy diputada. En respuesta le dije: que por eso no puede golpearme, me dejó roja la parte del hombro. No la conozco, no tenía por qué golpearme solo por tener el acento oriental, ella no es dueña de la Asamblea, ni de La Paz”, reclamó la funcionaria acompañada de un grupo de sus colegas.

También expresó su preocupación por que la diputada se llevó su documentación y le advirtió que no la olvidará.

“Me dijo que se acordará de mi cara, me arrebató mi carnet, con el de mi hija, se quedó con toda la documentación. Ha venido con un grupo de personas, no sé si son funcionarios”, denunció.

Las funcionarias que acompañaron a la afectada exigieron respeto a las mujeres, al derecho al trabajo y a la integridad física de todos los servidores públicos, sin diferenciación del cargo que ocupan.

