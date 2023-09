Gaad Flores reveló en un testimonio presentado a la Fiscalía quién le pidió grabar a Marco Rodríguez

“Me encontré con Estrada y le comenté respecto a esto, para preguntarle qué hacer, me consultó si había hablado de Mancilla y Cardozo y le dije que sí, y fue él quien me dijo que debía grabarlo, puesto que él seguiría en la comisión y ya después veríamos qué hacer si sacarlos o denunciarlos”, señala Flores.

El 16 de agosto Flores grabó a Rodríguez, registro de audio que todo el país conocería a través de redes sociales el mismo lunes 4 de septiembre que el árbitro fue hasta las oficinas de la FBF.

Además, Flores, señala que nunca recibió dinero alguno de Marco Rodríguez, y que éste se comunicó con él tras enterarse sobre la difusión de los audios que provocaron un escándalo en el fútbol boliviano.

“Se comunicó dos veces para cuestionarme si yo pasé esos audios, me pedía que le mande los audios. La última vez de algún contacto suyo fue el día de hoy lunes 4 de septiembre (día que fue a la FBF), mediante WhatsApp, de su número particular y me indicó que lo llame y me dijo: ‘pensá en lo que vas a decir en tu denuncia’”.

Este testimonio es parte de los documentos presentados en la denuncia que entregó la FBF a la Fiscalía Departamental de La Paz y que fue aceptada este viernes.