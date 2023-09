Gobernación hará una adenda al convenio sobre la vía Buena Vista-Las Cruces, mientras corre el plazo del Gobierno y la CAF guarda silencio

Los gobiernos nacional y departamental se mantienen en sus posiciones sobre el observado tramo 2.

Fuente: El Deber

Édgar Landívar, secretario de Desarrollo Económico indicó que la Gobernación cruceña realizará una adenda al convenio que firmó el gobernador, Luis Fernando Camacho, acerca del proyecto carretero Buena Vista- Las Cruces. En esta adenda se dejará constancia de la subsanación de las observaciones efectuadas por la Asamblea Legislativa Departamental, con respecto a los acuíferos de la UCPN Güendá Urubó.

“Esta carretera se va a realizar, obviamente nosotros solamente tenemos observación en el tramo 2 (…) El tema no es la no construcción de la carretera, el tema es no pasar por el tramo 2 ‘fregando’ los acuíferos a futuro; (para) que podamos tener el agua de los cruceños”, expresó Landívar en conferencia de prensa.