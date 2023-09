Informe médico del Gobierno sugiere tres razones para internar a Camacho

Yolanda Mamani Cayo

Fuente: El Deber

“Pero no se ha hecho ningún examen de imagen, no se hicieron las tomografías, no se hicieron las radiografías, no se hizo la electromiografía, no se hizo la ecografía abdominal, renal, no se hizo absolutamente nada. Por eso es que el informe médico no está todavía completo”, dijo Montero.