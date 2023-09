Jhonny confirma que se lanzó la licitación para el retiro de los cordones del BRT

El alcalde dijo que los términos de referencia para las empresas postulantes ya se encuentran en el Sicoes. Sobre la denuncia del concejal Morón manifestó que el proceso se encuentra en manos de la justicia

Elizabeth La Fuente

Fuente: El Deber

Santa Cruz.- El alcalde Jhonny Fernández confirmó que este lunes, 11 de septiembre, se lanzó la licitación en la página del Sicoes (Sistema de Contrataciones Estatales) para el retiro de los cordones del proyecto Sistema de Transporte Público (BRT), implementado en la gestión de la exalcaldesa Angélica Sosa.

El anuncio lo hizo la mañana de este martes, 12 de septiembre, en el programa Influyentes de EL DEBER Radio, donde también habló de varios temas relacionados con el municipio, como la entrega y avance de obras de pavimentación, reordenamiento del transporte, POA 2024 y la denuncia del concejal Federico Morón contra la Alcaldía.

“Me ha costado dos años el tema judicial. Gracias a Dios ya salió (el fallo), ahora ya estamos en el proceso, ya se lanzó la licitación. Estamos esperando que una empresa se adjudique y empiecen a trabajar de acuerdo a los plazos que van a tener”, explicó el burgomaestre durante la entrevista.

Para el alcalde cruceño, el retiro de los cordones es la solución a uno de los problemas del centro de la ciudad, puesto que el municipio tiene contemplado el retiro de las losetas viejas fuera del centro histórico y la reducción del transporte público que transita por la zona. Es decir, reducir un 40 por ciento de las 162 líneas de micros.

Entrega de obras en septiembre

Por el mes de Santa Cruz, Fernández afirmó que se ha destinado cerca de Bs 500 millones para la entrega de obras en los barrios en diferentes áreas, además de los trabajos de refacción de parques y dotación de materiales en escuelas y hospitales.

“Ha sido un año muy exitoso para nosotros como gestión municipal porque estamos invirtiendo en más de 200 kilómetros de pavimento. Hemos iniciado en 2023 con paso a niveles en el Plan 3000 y en la carretera de Cotoca y cuarto Anillo”, destacó Fernández.

En cuanto a la congestión vehicular y quejas de los vecinos por la demora en los trabajos de pavimentación en un tramo del tercer anillo (que incluye las avenidas Cristo Redentor, Beni y Alemana), Fernández explicó que la empresa constructora está trabajando en turnos nocturnos para agilizar los trabajos. “Está casi concluido el 80 por ciento de la obra. Se la tiene que entregar en diciembre, pero -según los empresarios- me dicen hasta fines de octubre, primera semana de noviembre, pueden entregarla si el tiempo ayuda”, dijo la autoridad.

Reordenamiento del Transporte Público

Fernández fue tajante al decir que en noviembre debe concluir el registro de todos los transportistas del sector público, el cual está contemplado dentro del Plan de Reordenamiento del Transporte Público que lleva adelante la Alcaldía cruceña. “Las modalidades de transportes van a seguir (micros, truffis, toritos, mototaxis) y muchas con el tiempo van a ir desapareciendo y van a ser sustituidas por otras porque ese es el proceso de crecimiento, desarrollo y servicio que se presta a la ciudad”.

POA 2024

Ante la consulta sobre la inversión de Bs 4.700 millones previstos en el Plan Operativo Anual (POA) 2024, cuya aprobación y destino de recursos fue cuestionada por los concejales opositores, el alcalde aclaró que, de acuerdo con la ley ningún alcalde puede pasar del 25 por ciento de ese presupuesto destinado al gasto corriente de la comuna. ¿Sabe cuánto vamos a gastar en gasto corriente?, hizo la pregunta al aire, a la cual respondió 20 por ciento (menos 5 por ciento de lo que establece la norma).

Otro dato importante que destacó es que el 80 por ciento de los recursos están destinados a obras. Sobre los concejales opositores, lamentó que algunos solo saben hacer TikTok y no se dedican a trabajar.

Denuncia de Fede Morón

En cuanto a la denuncia del concejal suplente de Comunidad Autonómica (C-A), Federico Morón, sobre el supuesto pago de un testigo falso en el caso que le inició la Alcaldía por cobros irregulares a cambio de ítems, el alcalde evitó referirse al tema.

“Es un tema que hay que dejarlo ya en ese escenario (judicial). A mí no me gusta opinar mientras no vea que concluya el proceso. Hay que esperar. En los procesos judiciales hay una parte y otra. Y hay que dejar que los abogados y cada uno consiga su camino”, fueron sus palabras.

Lo que sí ratificó es que en su teléfono celular tiene una lista de más de 90 personas que denunciaron haber pagado a C-A a cambio de ítems.