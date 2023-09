Juan Nápoli, asesor de Milei: “Los USD 16 mil millones del juicio por YPF son más de la mitad de lo que necesitaríamos para dolarizar”

El banquero viajó a Nueva York enviado por el candidato a presidente para reunirse con operadores del sector financiero y fondos de inversión para explicar los planes de un eventual gobierno de La Libertad Avanza.

Entrevista a Juan Nápoli, candidato a senador por Buenos Aires (LLA)

Fuente: Infobae

El banquero Juan Nápoli y el economista Darío Epstein encabezaron una gira por Nueva York para explicar ante empresarios, operadores del sector financiero y fondos de inversión los planes de un eventual gobierno de Javier Milei.

Del encuentro participaron representantes de Bank of America, Blackrock, QFR Capital y Goldentree, entre otros. “La gente ya le expresó su confianza a Milei y ahora estamos tratando de que los mercados le crean”, señalaron.

En diálogo con Infobae, el presidente del Banco de Valores y vocal titular de la Asociación de Bancos Argentinos se mostró satisfecho con la recepción que tuvieron en Wall Street. “Nosotros venimos a aclarar las dudas que pudiesen tener”, sintetizó.

-¿Cuál es la primera impresión de los encuentros con empresarios y representantes de fondos de inversión?

-Muy positiva, en el sentido de la cantidad de asistentes, casi 80 personas de fondos y bancos de los más representativos. No solo por la cantidad sino por la calidad de los mismos. Una muy buena impresión. Un espíritu colaborativo. Saben que hubo mucha contundencia en una encuesta y que hay que validar esos resultados en octubre. Pero los mercados, más allá de adherir a las ideas de Milei, quieren hechos contundentes y eso fue lo que nos pidieron.

-¿Hay dolarización? ¿Se habló de eso? ¿Pondrían algún monto para que se dolarice?

-En esa reunión no se habló de montos. Los montos de los que se está hablando fueron por otro lugar, fueron ofrecimientos. Todavía no hubo reuniones formales. Se analizarán. Por supuesto que el candidato nuestro planteó la dolarización, los tiempos y la forma de hacerlo los va a decidir él.

-¿Vos estás de acuerdo?

-Yo voy a apoyar lo que diga nuestro candidato en el Senado, en caso de que me corresponda acceder.

-¿Cómo es el recibimiento de sus planteos y sus ideas?

-El recibimiento es excepcional. Todo el mundo lo quiere ver a él. Nosotros somos unos interlocutores sin presentarnos como tales. Claramente, tenemos muchos amigos y conocidos en esta comunidad que lo primero que querían saber es por qué nos decidimos a acompañarlo. Una vez dadas esas explicaciones, el atractivo de su figura, la contundencia de sus ideas y las dudas sobre la factibilidad, que es lo que venimos nosotros a tratar de aclarar, diciendo que en ningún momento hablamos en nombre de él.

-¿Cómo sigue? ¿Habrá otros viajes y otras reuniones?

-Surge por propia iniciativa de Darío Epstein como mía, por supuesto que Milei estaba al tanto. Era una reunión privada, de carácter informal, donde no vinimos a dar ninguna cátedra ni a prometer nada. Simplemente a pedirles, con los equipos que ellos tienen, y con los economistas, que son los mejores del mundo, es ver si estamos de acuerdo en lo que pregonamos nosotros, ver cómo lo ven ellos y cómo podríamos mejorar para restablecer una confianza en el país que está rota, con justificativo, desde hace muchos años.

–¿Le creen a la Argentina?

-Lo interesante es que muchas de estas personas que conocemos, nosotros estábamos en su mismo lugar y ahora estamos del lado de enfrente. Obviamente que no nos creen, porque tenemos una historia negativa de defaults y de estafas que es muy difícil revertir. La gente ya le expresó su confianza a Milei y ahora estamos tratando de que los mercados le crean. Los mercados le creen y adhieren a sus ideas. Nosotros venimos a aclarar las dudas que pudiesen tener porque nosotros estamos convencidos de que lo puede hacer.

-Hoy hubo una condena contra Argentina por YPF. ¿Qué punto de vista tienen ustedes?

-Hay instancias y esto no sería inmediato. Simplemente, en todos tus actos vos no podés evitar las consecuencias. Es consecuencia de impericia, negligencia, imprudencia, falta de rigor profesional del gobernador Kicillof, pero no solo de él sino de todos aquellos que en el Congreso lo acompañaron con su voto y quienes se abstuvieron, muchos de otros partidos, no sólo del peronismo. Con lo cual a veces la gente se pregunta por qué gana Milei. Bueno, por alguna de estas cosas. Se habla de que necesitamos fondos para dolarizar, esto sería más de la mitad de lo que quizás necesitaríamos. Cuando vos no pagás las consecuencias y las paga el otro es muy fácil. Probablemente tanto acá como en Londres vamos a perder otro juicio por los bonos atados al crecimiento, que fue otra estafa del gobernador Kicillof.

-¿Qué le dirías a la gente?

-Nosotros estamos dando todo para revertir una situación y acompañar al único que planteó ideas concretas, que no hizo demagogia, que le dijo a quien fuese los privilegios que se iban a cortar, por eso son todos los ataques que estamos recibiendo todo el tiempo. Y que en mi caso, el de Darío, y no voy a hablar de los demás, somos gente que no teníamos necesidad y nos involucramos para tratar de mejorar un estado de decadencia que viene desde hace más de 40 años, no es solo el último gobierno.

-¿Se puede?

-Si vos te remitís a nuestros vecinos, no hablo de países de este hemisferio, todos pudieron: Uruguay, Paraguay, Perú. En Perú derrocan al presidente pero el presidente del Banco Central es el mismo hace 20 años. Su moneda es estable. Los únicos que no estamos pudiendo somos nosotros y Venezuela. Con lo cual no creo que sea un tema de no poder. Solamente que los dos países están haciendo muy mal las cosas.

-¿Te dijeron algo sobre Massa?

-No, no tocamos el tema. Mi sensación es que, obviamente que yo quiero que gane Milei, pero cualquiera que sea el resultado la Argentina va a tomar un rumbo distinto al que tiene hoy en día.