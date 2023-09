La DOT de Tarija reconoció que los loteamientos están poniendo en riesgo los acuíferos

Muchos trámites de obtención de planimetrías están paradas, porque no cumplen requisitos exigidos por ley, informó el Director, Gonzalo Del Carpio.

Fuente: El Periódico

La Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) dependiente del gobierno municipal de Tarija, reconoció que los loteamientos están poniendo en riesgo los acuíferos del valle central tarijeño.

“Así es, por eso hay algunas planimetrías que no se están aprobando y no se van aprobar porque la gente no quiere respetar la parte acuífera, los aires de río, de quebrada”, confirmó el Director de esta entidad, Gonzalo Del Carpio Krayasich.

Entonces la gente dice que uno de malo o por extorsión no le aprueba su planimetría, pero no es así, nosotros también tenemos que cuidar el medio ambiente, para eso esta entidad tiene una normativa, argumentó.

Consultado cuántos trámites de planimetrías están retenidos, frenados o parados por esta situación, contestó que actualmente tienen en ejecución unas 140 planimetrías, se entregaron unas 200 anteriormente cumpliendo toda la normativa.

De las 140 que están en ejecución, unas 30 los interesados no hacen el seguimiento, entonces es improbable que hasta fin de año se llegue a aprobar todas las planimetrías como establece el plazo mediante ley, declaró.

Después de fin de año ya no podrá aprobarse las planimetrías, quienes deseen consolidar un barrio nuevo tendrán que hacer el trámite normal de urbanizaciones, añadió la autoridad tras un acto de entrega de dos planimetrías.

Preguntado sobre las denuncias de corrupción en la DOT al punto de que parece haberse convertido en una “inmobiliaria” como ocurre con el INRA, contestó que la gente que denuncia lo haga formalmente y la documente debidamente.

Si hay denuncia formal tiene que hacerse el seguimiento, para eso existe auditoría interna, la Contraloría y la parte judicial, si se cuenta con la documentación me gustaría que haya la denuncia así limpiamos esa oficina, agregó.

Sobre las denuncias del Concejal Ervin Mancilla, que incluso muestra a las afectadas llorando porque estarían perdiendo su terreno, contestó que nadie les quita nada, y hay que tener papeles para tramitar la planimetría que es voluntaria.

EL DATO

Si algunos trámites para lograr la planimetría no se inician es porque los interesados no cumplen la normativa, la gente no quiere dejar áreas verdes en el porcentaje que pide la normativa, no quiere dejar el ancho de vías, enfatizó.

“No quiere respetar quebradas, por eso la gente se va a quejar de que no le quieren aprobar su planimetría”, acotó el funcionario al asegurar que el alcalde Jhonny Torres está cumpliendo su promesa de regularizar el derecho propietario de mucha gente.