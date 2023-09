La ley de imprescriptibilidad estaba paralizada 4 meses en el Legislativo antes de ser rechazada

La norma surgió tras estallar el caso de Alfonso Pedrajas, el fallecido sacerdote español que abusó sexualmente a decenas de menores de edad en su paso por centros educativos, uno de ellos el Juan XXIII de Cochabamba.

Cuatro meses pasaron desde su presentación, dos aprobaciones en una comisión de la Cámara de Diputados se hicieron en ese tiempo, pero la ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad finalmente quedó trabada. La Cámara de Diputados tomó en cuenta el tratamiento del proyecto de norma en su orden del día del jueves, cuatro meses tras tenerla a su consideración; pero fue rechazada por un grupo de legisladores que no permitieron que siga el camino a su sanción y promulgación. Ahora, no quedan más opciones. De acuerdo con el reglamento, será recién la siguiente gestión legislativa la que podrá tratarla. Protestas y críticas han surgido, la ley se queda por ahora solo en una idea.

“Este proyecto de ley fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional en mayo de 2023; en mayo de este año por nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional, Lucho Arce. No solamente que este proyecto de ley ha demorado muchísimos meses en su tratamiento, cuando dijimos que la prioridad por sobre todas las cosas siempre debe ser la niñez dejando diferencias políticas de lado, ayer (jueves) se ha producido un hecho lamentable; una vergüenza para nuestro país, una vergüenza para el pueblo boliviano y una vergüenza ante las niñas, niños y adolescentes de nuestro país”, expresó visiblemente molesta la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

El 13 de mayo, en conferencia, fue la misma Prada la que anunció la presentación de este proyecto de ley al Legislativo. Solo unos días antes se descubría el caso de múltiples abusos sexuales cometidos por el fallecido sacerdote jesuita español Alfonso Pedrajas, en su paso por centros educativos, la mayoría en el Juan XXIII.

LEY DE IMPRESCRIPTIBILIDAD

La ley de imprescriptibilidad, entonces emergió como oportuna y urgente. Así el Ejecutivo la impulsó con una presentación ante los legisladores nacionales.

“(Esta ley) buscaba que aquellas personas que cometen delitos sexuales, aquellos violadores y sus cómplices no queden en la impunidad; que estos terribles delitos no puedan proscribir nunca; porque las víctimas que vemos ahora de los casos de violencia sexual que se han generado en nuestro país en entornos familiares, en unidades educativas, en centros de guías espirituales, lamentablemente por malos sacerdotes, luego de muchos años se han animado a romper ese muro del silencio, se encuentran justamente con que esos delitos están proscritos y ahora se encuentran con esta aberración que han cometido muchos diputados y diputadas”.

Al ingresar a la Cámara de Diputados, como primera instancia de tratamiento, el proyecto se remitió a la Comisión de Constitución. El 26 de mayo tuvo su primera aprobación y la remitió para su tratamiento en el pleno.

El 7 de junio se tenía previsto su debate por Diputados; pero, tras observaciones, se determinó volverla a mandar a la comisión para que sea ajustada y perfeccionada. Dos meses luego de este hecho, en agosto, los diputados de la Comisión de Constitución de nuevo la aprobaron y quedó de nuevo lista para ser analizada por el pleno.

En medio, una serie de rencillas se profundizaron entre los dos bloques de legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ya habían pasado tres meses y la norma no tenía el visto bueno para pasar a la Cámara de Senadores.

LEGISLATIVO

Finalmente, este jueves 21 de septiembre, la ley de imprescriptibilidad logró ser programada para ser abordada por la Cámara de Diputados. Había esperanza, el propio ministro de Justicia, Iván Lima, acudió a la sesión para explicar los objetivos y alcances de esta norma; pero el final no fue el esperado.

Al momento de votar, 54 diputados la rechazaron y 44 la aprobaron. Con el saldo en contra, la norma no logró pasar el filtro y eso no es todo, ya ni puede ser tratada de nuevo, se debe esperar a que se cambie de gestión legislativa.

Lima publicó los nombres de quienes votaron No al proyecto. Entre los nombres se aprecian a diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) que serían afines a Evo Morales; y de las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

“Los 54 diputados que corresponden al pacto entre Evo Morales y Carlos Mesa; claramente tenían una intencionalidad política de afectarnos e ir en contra de los intereses que deberían ser sagrados, de niñas y niños y adolescentes; esa es la grave situación que se ha presentado», aseveró Lima.

CRÍTICAS

Las criticas surgieron por parte de autoridades del Ejecutivo, que ven infundado el rechazo; dado que el proyecto incluso se revisó en dos oportunidades en comisión.

“No ha habido ningún cuestionamiento técnico institucional, al menos que sea público y razonable. Nosotros hemos revisado como instancia técnica el proyecto de ley, entendemos que se ajustaba a los estándares; lográbamos cumplir una parte de las recomendaciones que tenemos del Sistema Interamericano”, afirmó la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, en Bolivia TV.

Las observaciones a estos 54 legisladores surgieron de autoridades apenas se conoció el rechazo. También hubo una manifestación de un grupo de mujeres que protestaron por esta decisión; que se sospecha sucedió más por el enfrentamiento político que tiene evidentemente dividida a la Asamblea Legislativa.

DELITOS SEXUALES

“Hay temas, como lo decía desde el primer momento cuando presentábamos este anteproyecto de ley, que deben estar por encima de toda diferencia política, que son sagrados, que no se pueden utilizar como chantaje para hacer daño; pues el daño no lo han hecho a nuestro gobierno, el daño no se lo han hecho al presidente Lucho, no nos lo han hecho a nosotros como ministras y ministros; el daño se lo han hecho a los niños, a las niñas, a los adolescentes víctimas de delitos sexuales, de la mayor aberración que se puede cometer”, dijo Prada.

Exalumnos del colegio Juan XXIII, también lamentaron este rechazo, que implica que la norma sigue sin progreso desde mayo.

“Lamentamos profundamente que los actores políticos con representación parlamentaria hayan politizado el tema de los abusos sexuales a niños y adolescentes en entornos eclesiales. La madrugada de hoy (viernes), los dos bloques del Movimiento Al Socialismo y parlamentarios de Comunidad Ciudadana y Creemos, por cálculo político y mezquinos pretextos, generaron condiciones para no aprobar en grande el ‘Proyecto de Ley de Lucha Contra la Impunidad de Delitos Sexuales contra Infantes, Niños, Niñas y Adolescentes’” (sic), señala en su primer punto el pronunciamiento de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Juan XXIII, emitido este viernes.

La norma, que pretendía declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad, ampliar la pena contra el delito de encubrimiento y la creación de una comisión de la verdad, entre otros puntos, queda por ahora solo en una idea.