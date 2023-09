La NASA abre la tapa de la cápsula de muestras de asteroide

El estudio de la composición del asteroide Bennu brindará a los investigadores una mayor comprensión sobre los orígenes del Sistema Solar y los procesos que llevaron a la Tierra a convertirse en un planeta habitable.

Fuente: DW

La NASA abrió la sonda de la misión Osiris-Rex que recolectó fragmentos de un asteroide y anunció que halló “polvo negro y restos” en su interior, aunque aún no ha examinado el grueso de la muestra.

Siete años después de su despegue, la sonda aterrizó el domingo en el desierto estadounidense en Utah, tras una maniobra de alto riesgo.

La muestra, tomada en 2020 del asteroide Bennu, contiene alrededor de 250 gramos de material, según estimaciones de la agencia espacial estadounidense.

“A scientific treasure box.”

Scientists gasped as the lid was lifted from the #OSIRISREx asteroid sample return canister, showing dark powder and sand-sized particles on the inside of the lid and base.

Read more from the @NASA_Johnson curation lab: https://t.co/JBw6TCI7kB pic.twitter.com/t43QEDLH7G

— NASA Astromaterials (@Astromaterials) September 26, 2023