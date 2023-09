La selección boliviana hace foco en el trabajo defensivo

El DT Gustavo Costas prepara una trinchera para intentar frenar a Brasil en el debut de las Eliminatorias al Mundial 2026, que se producirá el viernes en la ciudad de Belém.

Fuente: El Deber

Lo que no queda claro aún es quienes serán los once titulares en el primer partido de las Eliminatorias, debido a que la Verde aún no cuenta con los legionarios convocados para el inicio de la competencia.