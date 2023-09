Lagunillas: Sin pasto ni agua, el ganado y productores sufren por la sequía

“No hay agua, está todo seco. No hay lluvias. Esta laguna tenía mucha agua, era una laguna , ahora está así todo seco”, dijo.

Montando en su caballo y ‘pecheando’ al ganado, Reinaldo Apurani cuenta que hace meses no llueve y existe la preocupación por si el ganado se muere.

En la comunidad La Peña, la laguna del mismo nombre está prácticamente seca. Sin la lluvia, el ganado no tiene agua para tomar y el pasto tampoco crece . La sequía afecta también a las plantaciones de maíz.

Ignacio Zambrano es un productor de la zona, lamenta las pérdidas que tendrán, pues son meses que no llueve y ahora solo les queda minimizar los gastos para que la afectación no sea mayor.

“Estamos afectados, no hay pasto, no hay agua. Se me han muerto tres cabezas de ganado, que ya está flaco. Esperamos que estos meses llueva algo, aunque ya es muy difícil”, comentó.

Los municipios de San Rafael, Cuevo, Lagunillas, San Antonio de Lomerío y Keremba Iyambae (Gutiérrez) se han declarado en desastre por déficit de precipitación y sequía. En estas zonas suman más de 9.000 familias afectadas.

[Foto: Paul Granillo – UNITEL ] / El ganado no tiene pasto ni agua, está flaco.