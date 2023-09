Lo que no se vio de la noche mágica de Messi en Los Ángeles: el abrazo con Owen Wilson y el pedido del Príncipe Harry

Lionel vivió otra memorable jornada en la MLS y las celebridades se agolparon en el BMO Stadium para presenciar la actuación estelar del argentino en la victoria 3-1 del Inter Miami

Inter Miami dio otro paso rumbo a los playoffs de la Major League Soccer con una convincente victoria 3-1 sobre Los Ángeles FC. Las Garzas viajaron al estado de California para enfrentar el compromiso y el BMO Stadium, con capacidad de 22 mil espectadores, vivió una memorable noche con una enorme cantidad de estrellas nacionales e internacionales en las tribunas. Todos agolpados para ver una nueva actuación estelar de Lionel Messi, el argentino no decepcionó y con dos asistencias lideró a su equipo al triunfo.

Una vez que el árbitro Ted Unkel marcó el final del encuentro, los futbolistas se reunieron en el centro del terreno de juego para saludarse. Todas las cámaras se fueron con la Pulga, que felicitó uno a uno a sus rivales hasta que se fundió en un abrazo con un referente específico: Giorgio Chiellini. El italiano de 39 años le dijo unas palabras al oído, le pidió a Lionel si podía sacarle una foto junto a sus dos hijas Nina y Olivia y procedió a sacar el celular de una de las pequeñas carteras que portaban sus herederas.

Luego de capturar el momento, el central volvió a darle un cálido abrazo a Messi mientras que sus hijas no podían creer la imagen que quedará para siempre en el recuerdo. Aunque todos los pronósticos preveían que el nacido en Pisa se quede con la camiseta del argentino, Chiellini se llevó la de Jordi Alba y quien aprovechó esta desatención por parte de los jugadores de Los Ángeles FC fue el arquero John McCarthy. El guardameta se acercó en silencio al rosarino, le pidió cambiar de indumentaria dentro y Lionel automáticamente se sacó la remera para entregársela en la mano.

Antes de desaparecer de la vista del público en el túnel rumbo al vestuario, el 10 del Inter Miami se detuvo a firmar autógrafos y allí se cruzó en persona con Owen Wilson. El actor vivió el partido desde la tribuna y dejó unas palabras antes de conocer al astro: “Bueno, Messi es mi jugador favorito del mundo. Estuve muy feliz cuando Argentina ganó la Copa del Mundo y hasta conocí al relator que dijo: ‘Campeón del mundo, Argentina campeón del mundo’ con sus ojos llorosos. Lo conocí cuando anunciaron las MLS. No veo la hora de ver a Messi en persona esta noche. Estoy excitado. Como un niño en navidad”, declaró con una sonrisa a ESPN.

La celebridad estadounidense de 54 años estuvo acompañado por sus tres hijos y también tuvo la posibilidad de darle un abrazo al argentino. Wilson, que portaba la camiseta de Los Ángeles FC, se llevó algunos autógrafos mientras corría a la enorme cantidad de gente que se agolpó a centímetros de Messi y su guardaespalda.

Otra personalidad reconocida que también dijo presente en las gradas del BMO Stadium fue el Príncipe Harry. El duque de 38 años fue filmado por varios fanáticos y la transmisión oficial por lo que su estadía en California no pasó desapercibida. Al miembro de la familia real le pidieron que le envíe un mensaje a Lionel antes del comienzo del encuentro y respondió con una frase británica: “Stick it in the net”. En español significa “meter la pelota en la red” y es una forma de pedir que meta un gol, cosa que finalmente no sucedió.

“Habíamos dicho entre nosotros que esta era una linda prueba para ver dónde estábamos parados y de qué éramos capaces. Jugábamos en un campo muy difícil ante un rival muy bueno, el último campeón. Nos llevamos un resultado muy importante para lo que se viene”, valoró Messi en diálogo con Apple TV. Luego del partido, se subió a un avión rumbo a Argentina para sumarse a la convocatoria de Lionel Scaloni de cara a las primeras dos fechas de Eliminatorias Sudamericanas.

En medio de esa doble fecha FIFA, Gerardo Martino deberá conformar un equipo sin los internacionales para enfrentar a Sporting KC (9 de septiembre). Además de la ausencia de La Pulga, tampoco estarán Drake Callender, Benjamin Cremaschi (Estados Unidos), Josef Martínez (Venezuela), Kamal Miller (Canadá), Serhiy Kryvtsov (Ucrania) y Diego Gómez (Paraguay).

Es por eso que la siguiente presentación de Lionel Messi con el Inter Miami podría darse el próximo sábado 16 de septiembre, cuatro días después del duelo de la Albiceleste ante Bolivia. Si el Tata opta por utilizarlo, volverá a la competencia estadounidense para jugar ante el Atlanta United de Thiago Almada de visitantes.