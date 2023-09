“Los avasalladores tenían armas de fuego y armas blancas”: Velan a Hernán en medio del pedido de justicia

La familia de Hernán está devastada por la pérdida y clama por justicia ante esta situación. Su esposa, Alejandra Barboza, relató con visible consternación los horrores de ese fatídico día.

Charles Muñoz Flores

Fuente: Red Uno

En su domicilio ubicado en el barrio Rinconcito de Mapaizo, Santa Cruz, se lleva a cabo el velorio de Hernán Salinas Añez, un hombre de 37 años de edad que perdió la vida de manera trágica en medio de violentos enfrentamientos ocurridos en la zona final de la Virgen de Luján. El fatal desenlace tuvo lugar durante un conflicto entre vecinos y loteadores que se disputaban terrenos en la zona.

La familia de Hernán está devastada por la pérdida y clama por justicia ante esta situación. Su esposa, Alejandra Barboza, relató con visible consternación los horrores de ese fatídico día: “Ellos (los loteadores) han venido a querer avasallarnos, los vecinos toda la noche han hecho vigilia. Yo en la mañana me enteré que habían baleado a uno, no pensé que era mi esposo. Quise ir allá para saber que era él, pero me puse mal y me tuve que venir a mi casa. Ya cuando lo llevaron a la clínica, me fui directo a verlo, y ya mi esposo estaba sin vida”.

La violencia desatada por los loteadores fue extrema, como lo expresó Alejandra: “Los avasalladores tenían armas de fuego, armas blancas, bombas molotov que tiraban a las casas, a las calles. No les interesaban las personas mayores ni menores, hombres, mujeres, niños, ni ancianos”. Además, denunció que algunos de sus hermanos y vecinos fueron detenidos mientras intentaban defender sus tierras: “La Policía, en vez de llevarse a los avasalladores, se llevaron a los que estaban defendiendo estas tierras”.

La esposa de Hernán exige justicia y teme por la seguridad de su familia: “Ellos no respetaron a nadie. Me lo mataron a mi esposo y lo botaron por ahí. Yo pido justicia, tengo miedo hasta por mi vida”. Hernán Salinas Añez, dejó atrás a cuatro hijos en la orfandad. Era el principal sostén de su familia, y su esposa compartió que habían adquirido sus tierras hace dos años y aún estaban en proceso de tramitación legal.

Este trágico incidente conmovió a la población de Santa Cruz, que se encuentra consternada por la violencia desatada en medio de un conflicto por la tenencia de tierras. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, mientras que la familia de Hernán Salinas Añez busca apoyo y protección ante la posibilidad de represalias por parte de los loteadores involucrados en este lamentable suceso.