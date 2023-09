Los narcos ven a las criptomonedas como las “herramientas perfectas”

Fuente: lostiempos.com

Aunque en Bolivia esta actividad digital nos es muy conocida, en las últimas semanas, se informó que la estructura del narcotraficante Sebastián Marset (32) utilizaba el “token” para hacer transacciones y pagar a sus integrantes las ganancias de los cargamentos de droga.

En 2020, en una investigación, Reuters dio a conocer que el uso de bitcoin para lavar dinero estaba en pleno auge con carteles como Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, del capo capturado Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En 2018, el hermano del capo del cártel de Medellín Pablo Escobar, Roberto, lanzó su criptomoneda Diet Bitcoin DDX”.

En Bolivia la criptomoneda es ilegal y no cuenta con el sistema básico para el control. Sin embargo, en otros países, como Estados Unidos, Europa, Salvador, Chile y otros, es válido y se puede comprar cualquier producto.

El experto en criptomonedas Rodrigo Balderrama señaló que la utilización de estas o de dinero digital no es irregular, sino que los narcotraficantes le dan mal uso.

“Con el dinero digital se puede mover millones de millones en cuestión de minutos de una cuenta a otra cuenta, con accesibilidad de un país a otro, pero, además, el hecho de que las transacciones se hagan en un sistema (criptográficos), de códigos muy específico, hace que sea, no imposible, más difícil de saber y rastrear de dónde viene el dinero y a dónde va”, explicó Balderrama.

Comercializar drogas, armas de fuego, municiones, inmuebles o negocios es más “fácil y anónimo” que nunca gracias a las criptomonedas, que también son populares para financiar el narcotráfico y blanquear el dinero ilícito obtenido en el mundo del narcotráfico.

Para el experto en criminología y penalista Cristhian Sánchez, los narcotraficantes comunes no usan las criptomonedas, pero sí los que pertenecen a organizaciones criminales transnacionales con un estándar alto. Por ello, es más difícil para la Policía y el sistema judicial desarticularlos o capturarlos.

“Para el sistema de justicia criminal, la misma policía dedicada a la persecución de legitimación de ganancias ilícitas de narcotráfico, el estándar de pruebas para demostrar la culpabilidad de una organización criminal es difícil”, dijo Sánchez.

El experto señaló que la Policía en nuestro país y el sistema judicial necesitan capacitación en tecnología para la lucha contra las organizaciones criminales y así estar a la altura de los narcotraficantes para frenarlos.

“Lamentablemente, en el país todavía, estamos muy atrás sobre lo que es luchar contra una organización criminal, (no hay tecnología para identificar estas cuentas de criptomonedas). La Policía puede tener la voluntad de luchar, pero si no hay tecnología, no hay insumos no hay marco logístico y tecnológico para luchar contra estos narcotraficantes”, expresó Sánchez.

Los expertos coincidiron en que se debería regular el criptomercado, para evitar el lavado de dinero. “Es una manera de frenar la criptomoneda, pero si se va a regular la criptomonedas para los narcotraficantes, se regulará para todo”, dijo.

“El narcotráfico siempre halla la manera de lavar dinero, hoy son las criptomonedas, mañana será otro método”, agregó.