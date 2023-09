Manfred “abre posibilidad” a ser candidato en 2025, pero ve “irresponsable hablar de candidaturas”

Fuente: Unitel

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, indicó que “abre” una posibilidad a ser candidato en las elecciones generales de 2025; sin embargo, consideró “irresponsable” hablar de candidaturas haciendo referencia al anuncio del expresidente Evo Morales.

“Es demasiado irresponsable hablar de candidaturas en este momento. Yo lo he hecho en Santa Cruz es abrir la posibilidad, como lo he dicho yo no pensaba llegar y ser alcalde. Sin embargo, soy alcalde. No he venido con esa posición. Todo puede estar abierto”, indicó Reyes Villa.

El alcalde de Cochabamba también se refirió al anuncio del líder del MAS, quien afirmó este domingo que “aceptó” ser candidato a la Presidencia a pedido de su militancia.

“Lo que yo lamento es que ya hay desesperación política en algunos expresidentes que ya están desesperados de tomar otra vez el poder, y tomar como el feudo a Bolivia”, aseveró Reyes Villa en contacto con los medios.

Para la autoridad municipal, los anuncios de candidaturas deberían realizarse a mediados o finales de 2024.

En mayo de este año, Reyes Villa anunció su retiro de la política y descartó repostularse en las elecciones de 2025.

En enero de 2020, Reyes Villa regresó a Bolivia tras diez años de lo que considera un “exilio” debido a los procesos judiciales iniciados por el gobierno de Morales.