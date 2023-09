Marcelo Martins: “No podemos venir a Brasil y sentirnos derrotados”

Fuente: Unitel

El capitán de la selección boliviana habló en la previa al compromiso entre la Verde y su similar de Brasil, que marcará el debut en las Eliminatorias para el equipo de Gustavo Costas. El capitán del equipo nacional habló de varios aspectos, poniendo énfasis en el trabajo que harán para lograr un buen resultado.

“La confianza tiene que estar, no podemos venir a Brasil y sentirnos derrotados o perdedores, a mí me enseñaron a creérmela para que las cosas me salgan bien dentro de lo que es mi carrera”, fue la respuesta del ‘Matador’ sobre la ilusión que existe en el país por lograr un buen resultado ante la ‘Canarinha’.

Martins expresó que el equipo de Costas se viene preparando de forma intensa en el aspecto de la presión, ya que los primeros minutos ante la selección ‘verdeamarela’ serán complicados.

“Los números está ahí, nos juegan en contra, pero son 90 minutos donde puede pasar cualquier cosa, no sabemos a la Brasil que nos vamos a enfrentar, ya que tienen dos días de entrenamiento con un técnico nuevo”, comentó el goleador de la Verde.

Martins, quien fue el goleador de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, dijo que obtener la victoria en territorio brasileño sería haciendo el “partido perfecto”, resaltando que el objetivo es igualar o mejorar el resultado conseguido en 2008, cuando Bolivia igualó 0-0 ante Brasil, en Río de Janeiro.

“Si puedo seguir haciendo goles, lo voy a hacer, ya estamos analizando los videos y mirando las opciones que nosotros tenemos para poder hacerles daño”, concluyó el goleador de la Verde.