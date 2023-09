Celebrando los 213 años de su gesta libertaria, Santa Cruz se consolida hoy en día como el motor económico de Bolivia aportando con el 31% al Producto Interno de Bolivia (PIB), según cifras del Instituto Boliviano de Estadística (INE) a 2022.

El PIB cruceño llegó a $us 13.587 millones durante la gestión pasada, resalta ese informe.

El PIB es un indicador que mide el valor de los bienes y servicios finales producidos dentro de los límites geográficos de una economía en un período determinado.

Según los datos del INE, el país alcanzó en 2022 un récord de $us 44.315 millones frente a los $us 40.703 millones de 2021. De esa cifra, el 31% es aporte de Santa Cruz.

PIB cruceño

En el PIB cruceño tiene mayor presencia tres actividades: la agricultura, silvicultura, caza y pesca con una participación del 18,68% del total; seguido de los derechos s/importaciones, IVA, IT y otros impuestos indirectos con el 17,16% y la industria manufacturera con el 15,19%.

A éstas se suman servicios de la administración pública (11,67%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (10,09%); establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas (10,00%); comercio (6,27%). Además, servicios comunales, sociales, personales y domésticos (4,25%); la extracción de minas y canteras (4,04%), electricidad, gas y agua (2,82%); construcción (2,45%) y restaurantes y hoteles (2,32%).

Sobre el PIB per cápita de Santa Cruz, el informe del INE destaca que en 2022 alcanzó a $us 3.966.

El indicador de 2022 es el más alto, según los registros del INE. El año 2009 era de $us 1.835, en 2010 se llegó a $us 2.034; en 2013 a $us 3.050, en 2018 a $us 3.722 y en 2019 a $us 3.764; en 2020 bajó a $us 3.461 y mejoró más en 2021 con $us 3.667.

Exportaciones

Durante 2022, las exportaciones de Santa Cruz alcanzaron a un total de $us 4.511,3 millones. El principal producto comercializado al mercado internacional fue los derivados de soya que llegó a $us 1.859,4 millones.

El informe también refiere que la pasada gestión la producción de gas natural llegó a 5.909 millones de metros cúbicos, mientras que la producción de petróleo fue de 4,03 millones de barriles.