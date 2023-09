Murió Steve Harwell, vocalista de Smash Mouth, a los 56 años

Steve Harwell murió a los 56 años Foto: Facebook/Smash Mouth Steve Harwell murió a los 56 años Foto: Facebook/Smash Mouth

Fuente: infobae.com

Steve Harwell, cantante de la banda Smash Mouth que saltó a la fama mundial por su participación en la cinta Shrek con la pieza All Star, falleció a los 56 años. Así lo confirmó su mánager Robert Hayes a través de un comunicado para la revista Rolling Stone. Según Hayes, Harwell murió rodeado de familia y amigos y de manera “pacífica” en su casa de Boise, Idaho.

La información también fue confirmada a través de la página oficial de Smash Mouth, donde a través de un emotivo comunicado, los miembros restantes del grupo aseguraron que “Steve vivió una vida al cien por cien”. El comunicado, además, reitera el gran logro de Steve al convertirse en un referente musical de toda una generación a pesar de sus limitantes.

Steve Harwell era un auténtico original americano. Un personaje más grande que la vida que se disparó hacia el cielo como una vela romana. Steve debe ser recordado por su inquebrantable concentración y su apasionada determinación por alcanzar el estrellato del pop. Y el hecho de que consiguiera este objetivo casi imposible con una experiencia musical muy limitada hace que sus logros sean aún más notables. Sus únicas herramientas eran un encanto y un carisma incontenibles, una ambición temeraria y unos músculos enormes. Steve vivió una vida al cien por cien .Ardiendo brillantemente por el universo antes de apagarse. Buenas noches, Heevo Veev. Descansa en paz sabiendo que apuntaste a las estrellas y que mágicamente diste en el blanco”.

Desde 2021, Harwell había anunciado su retiro de los escenarios debido a problemas de salud y conducta, los cuales se desencadenaron debido al abuso del alcohol. Entre los problemas de salud que el músico sufría se encontraban padecimientos del corazón y encefalopatía de Wernickes, misma que se caracteriza por limitar la capacidad cerebral y motora. Esto se vio reflejado en en último show de Steve con Smash Mouth, en los que se le vio vociferando maldiciones, balbuceando las canciones de la banda e incluso peleándose con el público.

Tras este incidente, se anunció oficialmente que Harwell quedaba fuera de Smash Mouth, siendo reemplazado por Zach Goode quien funge como vocalista de la banda hasta el día de hoy.

Steve Harwell nació el 9 de enero de 1967 en Santa Clara, California. Fue en su ciudad natal donde comenzó su carrera musical como rapero en la agrupación F.O.S. (Freedom of Speech). Después de que la banda se desintegrara, unió fuerzas con el baterista Kevin Coleman, el guitarrista Greg Camp y el bajista Paul Delisle en 1990 para formar lo que poco tiempo después se conocería como Smash Mouth.

Después de siete años de arduo trabajo, la agrupación lanzó su álbum debut Fush Yu Mang, convirtiéndose en un éxito rotundo con temas como Walkin’ on the sun y Why Can’t We Be Friends?, cover de la banda War. Sin embargo, sería su segunda producción discográfica Astro Lounge, la que los llevaría a la fama mundial gracias a que el tema All Star fue parte de la banda sonora de Shrek, cinta que se llevó el primer Oscar de la historia a Mejor película animada.