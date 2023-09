No hay fecha para que se instalen las mesas técnicas por el proyecto carretero Santa Cruz- Las Cruces-Buena Vista, dice Gobernación cruceña

La Gobernación cruceña dice que aún el Gobierno Nacional no fijó fecha ni hora para que se instalen las mesas técnicas por el proyecto carretero Santa Cruz- Las Cruces- Buena Vista. Mientras, para este miércoles, desde las 10:00, están convocados nuevos bloqueos en las rutas antigua y nueva que unen Santa Cruz con Cochabamba.

El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, aseguró que estos bloqueos no se justifican pues considera que, pese a que aún no se llegó a un acuerdo con el Gobierno nacional, el proyecto carretero no está en riesgo. “No hay ninguna posibilidad de que nos quedemos sin carretera”, sostuvo este miércoles.