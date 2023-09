“NYC no puede ayudarte”: la ciudad reparte folletos para frenar la llegada de inmigrantes

Equipos de divulgación de la ciudad de Nueva York se han unido para dejar un mensaje a los inmigrantes que buscan refugio dentro de este estado

En un intento por desalentar nuevas llegadas de migrantes, la ciudad de Nueva York ha comenzado a distribuir folletos que detallan la dificultad de la ciudad para proporcionar servicios adecuados a tal cantidad desbordante de recién llegados. Adrienne Adams, portavoz del Consejo de la Ciudad de Nueva York, ha destacado la cruda realidad de las limitaciones de la ciudad en un cambio drástico respecto al tono acogedor del año pasado.

Los puntos principales del folleto remarcan que los recursos de la ciudad de Nueva York se han agotado y que no se los puede ayudar a conseguir un permiso de trabajo. Literalmente, en los afiches se menciona que los inmigrantes “no serán alojados en un hotel” y que “NYC es una de las ciudades más caras del mundo, es mejor que vayan a una ciudad más asequible.” Asimismo, también declara que “NYC no puede ayudarle a obtener un permiso de trabajo, y no podrá encontrar trabajo fácilmente”.

La ciudadanos pagan 387 dólares al día por albergar a cada familia de inmigrantes y se calcula que el costo para atender a los migrantes ascenderá los 12 millones de dólares hasta mediados del 2025.

La teniente alcalde Anne Williams-Isom se refirió a la situación que vienen pasando los migrantes. “Hay personas en nuestros refugios que están diciendo a sus familiares que vengan a Nueva York y que conseguirán una vivienda y que podrán quedarse con ellos”, comentó para 4 New York.

Adams también afirmó que la situación ha cambiado respecto al año pasado, pues en aquel momento el alcalde recibió a los solicitantes de asilo con los brazos abiertos; sin embargo, en esta ocasión la autoridad dijo que el ritmo de llegadas ha sido incesante.

Por otro lado, el portavoz del Consejo ha mencionado que los equipos de divulgación de la ciudad están ayudando a establecer una conexión entre los migrantes con oportunidades de vivienda y trabajo.

La gobernadora Kathy Hochul detalló que la Casa Blanca se está asociando con la ciudad y el estado para procesar a los más de 15 mil solicitantes de empleo que llegaron desde Venezuela antes del 31 de julio y que obtendrán protección temporal.

La teniente alcalde Anne Williams-Isom afirmó que la crisis sigue agravándose, con la llegada de más inmigrantes esta semana. Además, todo hace indicar que el volumen podría aumentar en las próximas horas.

“Nos han informado de que la ciudad de El Paso reanudará el transporte en autobús. Además de los autobuses ya enviados por el gobernador Abbott y el estado de Texas”, finalizó Anne Williams-Isom.

Las autoridades de Nueva York afirmaron que los recursos de la ciudad de Nueva York se han agotado para los inmigrantes. Foto: Gothamist/Liz Kim

Aumenta la crisis por inmigrantes en Nueva York

Miles de inmigrantes siguen llegando a Nueva York. Ante esto, la alcaldesa informó durante esta semana que se reducirá el tiempo en que los hombres podrán quedarse dentro de los albergues de la ciudad.

En un primer momento, el plazo para que se den estas salidas habían sido reducidas a 60 días, pero a partir de esta semana, ahora solo serán 30 días. Se estima que desde agosto del 2022, 110 mil inmigrantes llegaron a la ciudad y alrededor de 60 mil personas viven en los refugios.

Esto ha desencadenado el desencanto de la población, quienes han salido a las calles a protestar por la apertura de refugios en sus comunidades. Además, ha provocado una crisis que ha afectado a toda la ciudad.