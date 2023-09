Pese a que Luis Arce negó formar un frente amplio, “evista” lo vincula con 11 partidos políticos

El diputado Arce aseguró que el jefe de Estado quiere formar un frente amplio porque es un “alumno y pupilo del periodo neoliberal”, ya que trabajó durante todos los gobiernos neoliberales antes de ser elegido como ministro de Economía en el gobierno del MAS.

El diputado de la facción “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce vinculó al jefe de Estado, Luis Arce, con 11 partidos políticos y le acusó de proyectar un “frente amplio” rumbo al 2025.

El presidente Luis Arce descartó que desde el Gobierno se piense en la conformación de un “frente amplio” para las elecciones del 2025 y resaltó que esa declaración “no es el pensamiento oficial del gobierno nacional”, sino del exviceministro Freddy Bobaryn.

“14 años casi de ministro con el hermano Evo y ahora tres años como presidente; es decir, 36 años trabajando en las instituciones públicas”, criticó el diputado Arce. “Ahora entendemos por qué propone precisamente el frente amplio con su ideólogo (el exviceministro Freddy) Bobaryn”, añadió.

El diputado “evista” vinculó al primer mandatario con al menos 11 frentes políticos de oposición que supuestamente se ofrecieron prestarle una sigla política, entre ellos están; UCS, Súmate, Jallalla, Somos Pueblo, Comunidad Ciudadana, UNE, Tercer Sistema, Bolivia Somos Todos y Partido Socialista 1.

La acusación surgió después que el presidente del Estado confirmó que no participará del congreso del MAS, en Lauca Ñ, convocado por la dirección nacional del partido. Dijo que no puede ir a un congreso donde no estarán supuestamente los dueños del Instrumento Político, en referencia al Pacto de Unidad. El hecho causó molestia en el “evismo” hasta el punto de que asumieron que se “autoexpulsó” del MAS.

“El MAS tiene un rostro indígena, el MAS es la organización política más grande de la historia del país con presencia y estructura en todo el territorio nacional (…). No se va a permitir que un criollo se haga dueño del esfuerzo y el trabajo de los pobres”, aseguró el legislador leal a Evo Morales.

En análisis del parlamentario, el jefe de Estado, después de ser invitado a “la casa del MAS”, ya no quiere salir y quiere permanecer por más años. Al ser cuestionado del porqué no se advirtió de esos antecedentes cuando fue elegido como candidato, el diputado respondió que el presidente del MAS confió en su exministro, pero hoy fue traicionado.

