Pese a ser primero, The Strongest se queda sin título por segunda vez en menos de un año

The Strongest, que se perfilaba para ser campeón liguero, fue uno de los dos clubes que votó en contra de anular los torneos de Liga y Copa boliviana.

“(Estamos) en desacuerdo, hemos votado en contra. Esperemos que la Conmebol tome una decisión correcta y coherente”, declaró el presidente del club atigrado, Héctor Montes, según publica El Deber.

El directivo también señaló que estudian las acciones a tomar de aquí en adelante: “Vamos a hacer conocer a la Conmebol que creemos que en este corto tiempo no se va a limpiar el fútbol y no se van a cambiar los actores. Hacer un campeonato que venía de ocho/nueve meses, querer llevarlo a un mes y medio no es correcto”, remarcó.