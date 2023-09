Políticos en TikTok combinan humor y trabajo buscando apoyo de jóvenes

Fuente: lostiempos.com

Según la socióloga María Teresa Zegada, los políticos logran la atención de los jóvenes, pero no la confianza ni el respeto.

“Los políticos no pueden dejar de tener presencia en redes sociales. Si bien desde algunos años van usando Facebook y Twitter para dar a conocer sus ideas y generar debate; ahora también lo hacen en TikTok, debido a que esta red social llegó a ser una de las más seguidas por los jóvenes, y eso motivó que muchos políticos empiecen a tener presencia en ella”, sostuvo Zegada.

La experta aseguró que es importante analizar el público que tiene cada red social. Por ejemplo, Twitter sería un espacio de debate y mucho más serio que las otras plataformas, pero no captaría la atención de los jóvenes; mientras Facebook ha dejado de ser un espacio privilegiado para los jóvenes.

“Actualmente, Instagram y TikTok son las plataformas preferidas por la población más joven; por ese motivo, muchos de los políticos piensan que es una alternativa para llegar a esta población. Pero habría que analizar el TikTok, no sólo por la cantidad de seguidores que un político llega a tener, sino cómo está impactando en el público”, añadió.

Además, precisó que llamar la atención no es lo mismo que lograr respeto. “Se ve a bastante gente mayor bailando e imitando a los jóvenes, pero eso no les lleva a lograr un respeto que luego se traduzca en un apoyo político. Pero está claro: acaparan las distintas redes sociales desde ahora para no aparecer como alguien desconocido en el momento electoral”, indicó .

Marcelo Durán, experto en tecnología y RRSS, aseguró que TikTok atraviesa por un fenómeno llamado “early adopters” (los primeros consumidores de un producto o servicio recién lanzado al mercado).

“Generalmente, los jóvenes son los primeros en utilizar cada red social y ven cómo funciona. Entre los años 2020 y 2021, la pandemia fue un factor importante para que los ‘early adopters’ descubran en TikTok un espacio que los aleje de Facebook, que entre comillas es una red social ‘para viejos’”, dijo Durán.

Sin embargo, ahora sería un espacio para empresas, medios de comunicación, instituciones y, por supuesto, personalidades ligadas a la política.

Políticos “tiktokeros”

Son varias los políticos que son constantes en TikTok, es el caso de vicepresidente David Choquehuanca (larama_david), quien cuenta con 2.292 seguidores y 8.922 me gusta. Esta cuenta no es verificada, pero comparte material del Vicepresidente.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (manfredreyesvillabombon) con relativa frecuencia comparte mensajes y videos relacionados con su gestión. Cuenta con 6.577 seguidores y más de 30 mil me gusta.

Samuel Doria Medina es uno de los políticos más activos en TikTok: cuenta con más de 318 mil seguidores y 3,6 millones de me gusta. Su contenido es bastante variado: comparte desde humor hasta videos relacionados con sus actividades.

El expresidente Evo Morales tiene 317 mil seguidores y 2,9 millones de me gusta. Es bastante activo, con frecuencia se muestra alimentando a los peces, en encuentros con sectores sociales, en las visitas que realiza a sus aliados en otros países y en las actividades que desarrolla como presidente del MAS-IPSP. Tampoco es una cuenta verificada.

Por su parte, el actual presidente, Luis Arce Catacora, relanzó el 8 de agosto su cuenta en TikTok, después de que le hackearon su cuenta anterior. A la fecha tiene más de 7 mil0 seguidores y 24 mil me gusta.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, tiene más de 8 mil seguidores y 111 mil me gusta, todo su contenido está relacionad con su gestión.

En cuanto al alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, a la fecha tiene 222 mil seguidores y 1,4 millones de me gusta. Su contenido está relacionado con su gestión como alcalde, pero también maneja muy bien el humor.

Carlos Diego Mesa Gisbert tiene más de 28 mil seguidores y más de 102 mil me gusta. Con frecuencia comparte mensajes y opiniones.

Otra de las personalidades que también tiene una cuenta en TikTok es el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar, quien ya captó más 19 mil de seguidores y 0 me gusta. Cuellar es uno de los potenciales posibles candidatos para 2025.

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, si bien tiene una cuenta abierta, no fue actualizada desde 2021.

El senador Leonardo Loza tiene a la fecha 5.077 seguidores y más de 26 mil me gusta.

Mientras el senador Andrónico Rodríguez ya sumó más de 43 mil seguidores y 153 mil me gusta, es bastante activo.

La senadora Andrea Barrientos es otra de las parlamentarias que está bastante activa en TikTok: a la fecha tiene más de 107 mil seguidores y 845 mil me gusta.