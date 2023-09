Precio de la carretera a Buena Vista pasó de 81 a 212 millones de dólares

En 2022, la diputada María René Alvarez, de Creemos, también observó que la ruta tuviera un “sospechoso elevado costo por kilómetro”.

“Eso ha pasado con los chinos, todas las obras que han ofrecido traen el financiamiento, pero llave en mano, por eso las hacen como les da la gana, así no duran. Es lo más corrupto que hay”, apuntó.

“Ellos hablan de la carretera de la red departamental, esta es nacional, son distintas las características y el presidente de los ingenieros, Jorge Franco, es ingeniero eléctrico, no es de la rama, entonces no puede dar esas opiniones”, contestó.

En cuanto a la existencia de una supervisora sin aclarar quién es la constructora, dijo “nosotros somos la ejecutora, la ABC”, y aclaró que hay un tema que Castro y Franco no saben, o si lo saben no lo mencionan, y es que en estas obras se paga lo que se conoce como Programa de Reposición de Pérdidas (PRP), “indemnizaciones a los terrenos que se sobreponen a la carretera, afectaciones, etc.”, explicó Solano.

Además, dijo que no es cierto que el 95% de obras no se licitan, “se hace licitación pública nacional e internacional, de acuerdo al monto, según decreto 181, eso no es novedad, está reglamentado”.