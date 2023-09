Preocupa que Ministro de Medio Ambiente ponga en duda estudios sobre el mercurio

El investigador de esa misma institución Franco Albarracín dijo que el titular de esa cartera de Estado “debe renunciar” porque sus afirmaciones fueron claras y no fueron sacadas de contexto.

La senadora de Comunidad Ciudadana Cecilia Requena manifestó que más allá de la retractación del ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, sobre los efectos del mercurio, es preocupante que desconozca los estudios sobre las sustancias tóxicas.

“Pese a retractarse de sus lamentables declaraciones, preocupa posición del Ministro d #MedioAmbiente con respecto al #mercurio, porq puso en duda estudios realizados con metodología x soc.civil/instituciones reconocidas por el #AltoComisionado de #NNUU para las sustancias tóxicas”, señaló la legisladora.

Una ola de críticas se generó en torno a las polémicas afirmaciones del titular de Medio Ambiente y Agua sobre el mercurio, en un evento realizado en la Vicepresidencia del Estado denominado: Conversatorio en Democracia Minería aurífera: el mercurio en cuestión.

“Alguien decía: ‘hermano ministro, ya tengo 66 años y no tengo ningún síntoma de mercurio’. Y creo que también le creo, porque yo soy de Potosí y en 500 años de vida, Potosí ha usado mercurio para la plata y para el oro. Por los ríos de las calles de Potosí, cuando llueve, sigue corriendo mercurio. Los niños de Potosí siguen juntando mercurio en botellas para vender, no sé si están enfermos. Yo he vivido frente a la mina, prácticamente vengo de los campamentos mineros, y jugaba con mercurio”, relató el ministro.

Además, sugirió validar los estudios académicos que alertan de su peligrosidad, y adelantó que junto al Ministerio de Salud harían sus propios análisis y estudios para comprobar los efectos nocivos que puede tener este metal.

La autoridad tuvo que salir a aclarar su posición, pero se justificó bajo el argumento de que sus declaraciones fueron “sacadas de contexto”. “Soy consciente del peligro del mercurio en la salud humana, en el medio ambiente, en el agua, tanto así que diferentes Ministerios estamos trabajando en eso”, dijo Méndez.

El director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Oscar Campanini, rechazó la aclaración del ministro. “¡No fueron sacadas de contexto, incluso las ratifica! Claramente su intención es desconocer que el mercurio es un grave problema en #Bolivia e invisibilizar los impactos de la minería aurífera y de más de 1.500 toneladas que han entrado desde 2016!”.

El investigador de esa misma institución Franco Albarracín dijo que el titular de esa cartera de Estado “debe renunciar” porque sus afirmaciones fueron claras y no fueron sacadas de contexto.

La Organización Panamericana de Salud sostiene en su portal que la exposición al mercurio (incluso a pequeñas cantidades) puede causar graves problemas de salud y es peligrosa para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida.

Asimismo, que puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones riñones y ojos.

Para la Organización Mundial de la Salud, el mercurio es uno de los diez productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública.

