¿Quiénes son los 8 ministros de Arce que frenaron las interpelaciones en el Legislativo?

Además del ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, sus colegas de la Presidencia, Hidrocarburos, Medio Ambiente y Agua, Gobierno, Obras Públicas, Justicia y Cultura, se sumaron como terceros interesados en el amparo constitucional que determinó suspender las interpelaciones en el Legislativo.

El ministro Montenegro acudió a la justicia constitucional con un amparo constitucional alegando una supuesta vulneración de sus derechos al convocarlo a una interpelación por el caso de la Gestora Pública, sin que se hubieran cumplido los procedimientos legislativos.

La autoridad fue convocada a una sesión interpelatoria después de no presentarse a una petición de informe oral, en el Legislativo se argumentó que no justificó su inasistencia, aunque en realidad había presentado su excusa, la que no fue considerada.

La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz resolvió dictar como medida cautelar la suspensión de la interpelación al titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Un hecho inédito porque los actos de interpelación son parte de las facultades fiscalizadoras de la Asamblea Legislativa.

Pero no solo se suspenden las interpelaciones al Ministro de Economía, sino a los ministros que se sumaron a la acción de amparo como terceros interesados, estos son de acuerdo a Erbol los siguientes:

María Nela Prada, ministra de la Presidencia

Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos y Energía

Rubén Méndez, ministro de Medio Ambiente y Agua

Eduardo Del Castillo, ministro de Gobierno

Édgar Montaño, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Iván Lima, ministro de Justicia y Transparencia Institucional

Sabina Orellana, ministra de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización

Las bancadas opositoras de Creemos, Comunidad Ciudadana y el bloque evista del Movimiento al Socialismo repudiaron la actitud de los ministros que recurrieron con un recurso constitucional para evitar la fiscalización a sus actos.

Pero también condenaron que la Sala Constitucional haya asumido una acción por encima de la Constitución Política del Estado, por esa razón, legisladores del MAS presentaron una denuncia contra los vocales de dicha sala.

