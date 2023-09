Tarija: el comercio entre Argentina y Bolivia se ve marcado por la imposición de la moneda boliviana

El asambleísta por Bermejo Andrés Torres ha informado que la moneda boliviana se está imponiendo en el comercio fronterizo entre Argentina y Bolivia, esto a raíz de la inflación que está pasando el país vecino. Muchos comercios determinaron no recibir pesos argentinos sino bolivianos.

Fuente: La Voz de Tarija/Por Gabriela Flores

“Estamos con un peso completamente inestable, hemos llegado a 0.07, el cambio creo que ya se ha estabilizado, estaba en 0.10, imagínense 10 bolivianos por cada 1.000 pesos argentinos es impensable”, ha indicado el legislador.

En este sentido, ha indicado que muchas cosas han cambiado en estos últimos años ya que anteriormente en provincias argentinas cercanas no recibían bolivianos, ahora no quieren manejar pesos argentinos.

“En frontera es muy llamativo, siempre recibimos pesos argentinos pero íbamos a Aguas Blancas y el peso Boliviano no lo recibían, qué paradójico cuando nuestra moneda está mucho más fuerte después de muchos años tenemos esta fortaleza. El peso argentino está devaluado, el dólar está muy alto y esto afecta en especial al comercio porque recordemos que ambas ciudades tanto de Bolivia como Argentina son de actividad comercial, incluso negocios optaron por no recibir moneda argentina”, ha indicado para Plus TLT.