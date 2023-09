Taxistas de Sucre piden elaborar un estudio técnico para fijar tarifas

Una imagen referencial de taxis en Sucre. ARCHIVO

Los taxistas sindicalizados de Sucre dicen que antes de hablar de tarifas, la Alcaldía debe hacer un estudio técnico para determinar con exactitud cuánto tendría que ser el costo del servicio. Así lo informó a CORREO DEL SUR este domingo el secretado de gobierno del Sindicato de Taxis Sucre, Alfredo Escalante, al señalar que no están en contra de la regulación.

El viernes sostuvieron una reunión con sus afiliados para analizar este tema y determinar qué medidas van a seguir luego de que la Municipalidad anunciara la redacción de un nuevo decreto para regular las tarifas de taxis.

“En este tiempo estamos preparando nuestros argumentos, nuestras propuestas y todo lo que sea necesario para demostrar cuánto debería ser una tarifa y algunas observaciones a la ley que nos han presentado en borrador”, indicó Escalante.

Anunció que el próximo 18 de septiembre se reunirán con las autoridades municipales para abordar el tema.

ESTUDIO TÉCNICO

“¿Cuánto tendría que ser la tarifa?, ese el gran problema que tenemos aquí en Sucre. Tiene que haber un estudio técnico para saber por qué se tiene que cobrar una tarifa, y eso tiene que hacerlo la Alcaldía juntamente con nosotros los operadores”, aseveró el dirigente.

Asimismo, cuestionó las apreciaciones que vertieron las autoridades municipales respecto a los posibles montos del costo de los pasajes y dijo que “están fuera de lugar, porque hemos visto que no es así”.

Escalante señaló que la actual tarifa de 4 bolivianos está acorde a la forma de vida y los precios de los repuestos para sus vehículos de hace 10 años. Según su palabra, ahora todo ha cambiado y cuesta más.

“Por eso es importante hacer un estudio para tomar una determinación. Si el estudio técnico determina que la tarifa sea Bs 5 o menor de cinco, se tendrá pues que acatar, y si sale mayor con seguridad van a decir las juntas vecinales y la población, de que es exagerado, pero habría que demostrar primero cuánto cuesta un costo de operación de un servicio de taxis”, insistió.

CONTROL

En cuanto a los cobros excesivos denunciados por las autoridades y la ciudadanía, Escalante señaló que no son los taxistas sindicalizados, sino los que trabajan ilegalmente.

“Tiene que haber un control, en este momento no existe ese control del servicio público, no se sabe cuántos taxis existen registrados, hay aproximaciones, pero la realidad no se sabe. Hay cualquier cantidad de taxis que no son sindicalizados y los costos están a su criterio y muchos de ellos, ni siquiera conocen cuánto se debe cobrar una tarifa”, remarcó el dirigente.

Agregó que extraoficialmente se sabe que hay entre 5.000 a 6.000 taxis en la capital, de los cuales “ni el 20% estamos registrados. Ese en el gran problema”.

Finalmente, expresó que “en este momento no podemos decir si estamos de acuerdo o no con la normativa. Primero tenemos que encontrar una base de un costo de operación para definir si conviene o no conviene. Ahora, que haya una tarifa mínima o un taxímetro, será en función a esa tarifa básica”.