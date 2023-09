Transporte peruano alista paro y pide restringir la circulación de camiones bolivianos en su país

Fuente: Unitel

El sector de transporte pesado de Perú alista un paro nacional a partir de este 11 de septiembre, teniendo como una de sus principales demandas la reglamentación de la Ley 31646 sobre la calidad de combustible para el transporte internacional que ingresa al país vecino y apuntando también a la restricción de circulación de camiones con placa boliviana en su territorio, según Abraham Marlon Milla, vicepresidente de la Confederación de Gremios de Transportistas de Carga Pesada, citado por Gestión.pe

El dirigente sacó a relucir la sentencia emitida por la Comunidad Andina (CAN) contra Bolivia y Ecuador por haber establecido un precio diferenciado en el combustible para los transportistas peruanos, cuando este debía ser el mismo para todos las unidades de transporte que son parte del bloque de países de la CAN.

Si bien no se descarta que con la resolución de la CAN se obligue a Bolivia a resarcir al país afectado (en este caso Perú), los transportistas no quieren ninguna indemnización económica, sino más bien que los camiones de carga con placa boliviana “ya no ingresen al país”, según Milla, acotando que también se pide lo mismo para con el transporte ecuatoriano.