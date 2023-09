Una acusación demoledora de Justin Trudeau contra la India

La disputa entre Canadá y la India podría involucrar a Estados Unidos y Gran Bretaña

La noche del 18 de junio, Hardeep Singh Nijjar, líder Sij canadiense al que India consideraba terrorista, estaba sentado en su camioneta en un aparcamiento frente a un gurdwara (templo sij) de Vancouver cuando dos hombres enmascarados lo mataron a tiros. Escaparon por un parque y desaparecieron.

El 18 de septiembre, Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, dijo a los legisladores en Ottawa que “información creíble” de los servicios de seguridad del país vinculaba a India con el asesinato. Se trata de una acusación muy poco habitual por parte del líder de una democracia contra el gobierno de otra. Trudeau dijo que había hablado de la acusación con Narendra Modi, primer ministro indio, al margen de la reunión del G20 celebrada en Delhi el 10 de septiembre, y que presionaría a India para que cooperara en la investigación. “Cualquier implicación de un gobierno extranjero en el asesinato de un ciudadano canadiense en suelo canadiense es una violación inaceptable de nuestra soberanía”, declaró ante el Parlamento.

La acusación marca un nuevo punto bajo en las ya frías relaciones entre ambos países. Poco después de las declaraciones de Trudeau, el ministro de Asuntos Exteriores canadiense anunció la expulsión del jefe de la agencia de inteligencia india en Canadá. Pero el Ministerio de Asuntos Exteriores indio negó categóricamente la acusación, calificándola de “absurda” y políticamente motivada, y declaró la expulsión recíproca de un diplomático canadiense. Acusó a Canadá de dar cobijo a “terroristas y separatistas khalistani”, en referencia a quienes buscan una patria independiente para los Sijs en el estado de Punjab y otras partes del norte de India.

En India, los medios de comunicación de derechas y los partidarios de Modi se hicieron eco de la línea del gobierno, acusando a Trudeau de complacer a los terroristas. Pero también sugirieron que la polémica podría ayudar al Primer Ministro. “Justin Trudeau empieza a hacer campaña por Modi de cara a las elecciones generales de 2024 culpando a su gobierno de neutralizar a un terrorista en suelo canadiense”, escribió en X (antes Twitter) Nupur J Sharma, editora de OpIndia, un sitio web de derechas.

El deterioro de las relaciones entre India y Canadá era evidente desde hacía tiempo. El 1 de septiembre, Canadá comunicó que había interrumpido las conversaciones comerciales con India. En los días previos al G20, Canadá, aunque se mantuvo en sus trece, aparentemente intentó reducir las tensiones enviando discretamente a India al jefe de su servicio de inteligencia y al asesor de seguridad nacional de Trudeau. De ser así, no sirvió de nada.

En el G20, donde otros líderes occidentales mantuvieron largas reuniones con Modi, Trudeau fue engatusado con una reunión de diez minutos al margen. Un sonriente Modi le puso un pañuelo de seda alrededor del cuello en lo que ahora parece haber sido una irónica bienvenida. (Un viaje anterior del Sr. Trudeau a la India en 2018 se convirtió en un fiasco después de que un extremista Sij convicto fuera invitado a una recepción oficial para él, aunque la invitación fue retirada posteriormente).

El separatismo Sij, la causa detrás de una sangrienta insurgencia en la India en las décadas de 1970 y 1980, ha sido durante mucho tiempo un punto delicado entre la India y Canadá, que alberga una gran diáspora Sij. India acusa a Canadá de ser blando con los militantes separatistas. Ex funcionarios de seguridad canadienses afirman que el gobierno indio lleva años vigilando a los grupos khalistani en Canadá. El propio Canadá fue víctima del terrorismo kalistaní en 1985, cuando una bomba hizo estallar un avión de Air India que volaba de Montreal a Londres, matando a 329 personas, en su mayoría canadienses. Sigue siendo el atentado terrorista más mortífero de la historia contra Canadá. Sólo un sospechoso fue condenado en relación con el atentado; otro fue abatido a tiros, en Columbia Británica, el verano pasado.

Sin embargo, ese crimen no ensombrece las relaciones entre los 770.000 Sijs de Canadá y sus conciudadanos canadienses. Todos los partidos canadienses cortejan a los Sijs, que constituyen un importante electorado político. Canadá insiste en que ha tomado medidas enérgicas contra la pequeña minoría que ha llevado su lucha por el Khalistan (o Jalistán) al país. Nijjar ha sido un firme defensor de un Khalistan independiente, pero ha negado su implicación en actos violentos.

Un distanciamiento cada vez mayor entre los dos países tendría implicaciones económicas, aunque modestas. Los inversores canadienses han adquirido mayor importancia en India, ya que buscan beneficiarse de su economía en rápido crecimiento: CPP Investments, un gigantesco fondo de ahorro nacional canadiense, tiene unos 20.000 millones de dólares invertidos en el subcontinente. India es el décimo socio comercial de Canadá.

Pero las ramificaciones de las acusaciones de Trudeau van mucho más allá de la relación entre Canadá e India. Afirmó que Canadá estaba “coordinando estrechamente” este asunto con sus aliados. Sin embargo, su afán por recabar el apoyo de Joe Biden, presidente estadounidense, y de Rishi Sunak, primer ministro británico, en la investigación del asesinato resulta incómodo para ambos líderes. Unirse a Trudeau en su condena de Modi dificultaría sus esfuerzos por cortejar a India como forma de reducir la influencia china en Asia.

Y sin embargo, no decir nada significaría dejar en la estacada a un estrecho aliado. El 18 de septiembre, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca declaró con cautela que estaba “profundamente preocupado por las acusaciones mencionadas hoy por el Primer Ministro Trudeau”. Al día siguiente, el portavoz de Sunak también se mostró prudente. Dijo que el primer ministro británico no haría comentarios mientras se estuvieran llevando a cabo las investigaciones y que no emprendería ahora acciones diplomáticas contra India. India también ha expresado recientemente su preocupación por el apoyo al separatismo Sij en Gran Bretaña y Australia, lo que hace temer que pueda tomarse la justicia por su mano también en esos países.

Si la acusación del Sr. Trudeau es cierta, el asesinato apunta hacia un giro activista en las operaciones de los servicios de inteligencia de India en Occidente, sin olvidar al Research and Analysis Wing (RAW), el brazo de inteligencia exterior de India, el candidato más probable para tal acción. Creado en 1968 a partir de la Oficina de Inteligencia nacional, supuestamente con ayuda de la CIA, el RAW se ha centrado principalmente en la recopilación de información y la realización de operaciones en Pakistán, China y otros vecinos de India. Se sospecha que lleva a cabo operaciones encubiertas para influir en los vecinos de India y detener y, en ocasiones, matar a sus enemigos. Pero es difícil encontrar un precedente de un ataque tan aparentemente abierto en Occidente. Sería “una locura perpetrar un acto como éste en un país de los Cinco Ojos”, afirma un ex funcionario de inteligencia europeo, refiriéndose al pacto de espionaje occidental que conecta Canadá con Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda.

Puede que la India espere emular al Mossad israelí, cuyo famoso brazo largo golpea a enemigos lejanos. Pero corre el riesgo de ser clasificada con Rusia, cuyos asesinatos en el extranjero han provocado una condena generalizada y sanciones occidentales. Si la acusación es cierta, RAW puede haber visto la oportunidad de deshacerse de un separatista problemático en Canadá y enviar un mensaje a otros como él. No está claro el precio que pagará India.

