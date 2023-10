A Evo no le perdonan que se haya ido del país en 2019, pero le achacan otros tres errores

Primero, el más grave, renunciar y salir del país en 2019. No respetar el referéndum del 21-F e insistir con la repostulación. La lógica del dedazo y de la violencia, relegar a los sectores sociales y su postulación prematura a la candidatura presidencial



Evo Morales en una concentración con cocaleros

Dejó el país el 10 de noviembre de 2019 tras su renuncia y eso es lo que más le echan en cara. No respetó los resultados del referéndum del 21-F para buscar un cuarto mandato consecutivo, la práctica del ‘dedazo’ que relegó a sectores sociales, además del reciente lanzamiento de su candidatura sin pasar por primarias. Esos son los cuatro errores que no perdonan a Evo Morales, según los militantes del MAS y de los sectores sociales que lo sustentan.

Ayer, el cabildo de la unidad terminó con la canción ‘Somos MAS’ del grupo Arawi. La pieza fue coreada y bailada por miles de personas en El Alto. Esta vez sin Evo Morales.

Especialistas en el análisis político perciben ya el surgimiento de una nueva era en el partido azul, con su jefe que pelea por su candidatura y por mantener el control del partido. Morales aseguró varias veces que a México en 2019 se fue para “cuidar la vida.”

“Pero, nadie mencionó siquiera su nombre, este cabildo planteó un nuevo posicionamiento con un nuevo relato y abre el relanzamiento del proyecto político sin Evo. Es un punto de partida inteligente, porque abre un nuevo escenario y muestra a un Morales autoritario, que trata de imponerse en Chapare a través de bloqueos o enviando al diputado Héctor Arce a intentar mostrar un acarreo de gente que creo que fue intentar tapar el sol con un dedo con relación a lo que realmente ocurrió. Ya no es líder único”, afirmó Gregorio Lanza, especialista en gestión de conflictos.

De hecho, al menos seis puntos de bloqueo se instalaron desde la tarde del lunes en Chapare. Representantes del Gobierno acusaron a los ‘evistas’ de intentar boicotear el cabildo alteño y de generar enfrentamientos con heridos. Mientras, el diputado Arce fue impedido de ingresar a las oficinas de Entel Cochabamba, cuando trató de verificar si los funcionarios se encontraban en su fuente laboral o si viajaron a El Alto para apoyar al presidente Arce.

El politólogo Marcelo Arequipa atisba “un punto de inflexión, el arranque de una nueva era en el MAS”. “Habrá un antes y un después, configura un nuevo escenario en la interna, pero tuvo que hablarse de los bloqueos, de la violencia y enfrentamientos (en Chapare). Así, Evo queda como el agresor. Mientras, en El Alto se vio todo lo contrario”, apuntó Arequipa.

El secretario general de la Federación de Interculturales del departamento de Santa Cruz, Elías Tejerina, durante el cabildo, se refirió a la dimisión de Evo Morales en medio de las protestas sociales de noviembre de 2019. Dijo que “aguantaron 21 días y ‘pelaron’ del gobierno”; en cambio, “el año 2022 los sectores de la derecha cruceña bloquearon 36 días y no hemos retrocedido. Nos hemos unido todos, el Pacto de Unidad y el Bloque Oriente; no han podido voltear al gobierno, no van a tumbar a nuestro gobierno”.

“No somos ni cobardes ni traidores y siempre respetaremos nuestras organizaciones sociales”, fueron las primeras palabras del presidente Luis Arce y anunció el comenzó la reconstrucción del “proceso de cambio”, tal como se conoce al proyecto político que sustenta al MAS.

Y este es el primer error que no perdonan a Morales. Lanza dijo que “cuando Evo Morales se fue, todo el perfil, el mito del luchador, del formado en las calles, el de la resistencia por su valor se cayó a pedazos. Se desmoronó el mito, y por eso Arce lo golpea de entrada con ese ‘no somos cobardes ni traidores’”.

Lo segundo fue el “dedazo. El mismo Luis Arce tomó las conclusiones del cabildo y recalcó que ‘cumplirá el mandato’. Eso está relacionado directamente con el 21-F. Evo proclamó que su pueblo quería que vaya, su pueblo le dijo que no y él no escuchó. Hay una fila de errores, que le cobran factura a Morales y que lo ponen contra las cuerdas”.

Marcelo Arequipa coincidió y profundizó en la lógica del ‘dedazo’. “Si no es conmigo no es con nadie. Una falla imperdonable es que abandonó a los sectores sociales y le dio preferencia al aparato político del partido cuando el MAS no fue eso, sino una corporación de sectores sociales”. Los analistas coinciden, además, con que el cuarto error fue presentarse prematuramente como “único candidato” del MAS. Por eso, el cabildo desconoce el evento de Lauca Ñ “por ser una traición a las organizaciones sociales, a los principios fundamentales de nuestro instrumento político, al proceso de cambio y a las luchas históricas de nuestro pueblo”.